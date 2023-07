Tajči stigla u Hrvatsku, našla se u poznatom društvu: Sleti iz Amerike i baš na mene naleti

Znate onaj poznati stih 'Vratija se Šime?' Pa može se referirati i na Tatjanu Cameron Tajči (53), koja se ovih dana vratila iz Amerike u Hrvatsku. Njezinim dolaskom pohvalio se pijanist i skladatelj Matej Meštrović (54).

- Tatjana Tajči Cameron sleti iz USA u Zagreb i baš na mene "naleti" - napisao je Meštrović uz njihovu zajedničku fotografiju.

Tajči već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, točnije Nashvilleu, gdje se posvetila duhovnoj glazbi i osnovala obitelj.

Za Matthewa Camerona udala se 1999. Osvojio ju je, rekla je, svojom hrabrošću, čvrstom vjerom, avanturističkim, kreativnim i totalno 'out of the box' duhom te poljupcem. S njim ima tri sina, Blaisea, Evana i Dantea, a voljeni suprug preminuo je 2017. godine.

- Matthew mi je pomogao da postanem žena kakva sam danas. On je definitivno onaj koji me volio takvu kakva jesam. Pomogao mi je da se suočim sa svojim najvećim strahovima i naučim se nositi s njima - govorila je svojevremeno

