Tajkunova kći otkrila je kako se nosi s trudnoćom: 'Ja ne znam kako je to povraćati dan i noć'

Nakon što je nedavno objavila kako sa suprugom Markom Lončarekom očekuje prvo dijete, Lucija Šarić Lončarek otkrila je kako se nosi s trudnoćom.

- Najviše me zanima koliko ste kila dobile u prvom tromjesečju? Ne one koje su povraćale dan i noć pa su u minusu. Ja osobno nemam pojma što je to i kako to izgleda. Normalan apetit, normalan život uz posao i obaveze - napisala je bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' i vlasnica dvaju kozmetičkih salona pratiteljicama na Instagram pričama.

Foto: Instagram/screenshot

Osim toga, osvrnula se na aktivnosti.

- Ne znam za vas, ali ja i u trudnoći treniram, od prvog dana. U Zagrebu sam normalno išla na treninge 2-3x tjedno, samo sam radila s manjim kilažama ili bez. Planiram nastaviti kad se vratim, a sad kao i svake godine plivam svakodnevno - napisala je u srijedu Lucija, koja je trenutačno sa suprugom Markom na odmoru u Turskoj.

Foto: Instagram

- Moram priznati da mi je plivanje teže nego prije. Danas planiram preplivati 1200 m. Ovaj bazen ima 70 metara. Nekad bi mi to bilo ništa, ali sada je dovoljno za ostati u laganoj kondiciji - dodala je pa pitala pratiteljice treniraju li one u trudnoći.

Otkrila je i kako je u tri mjeseca dobila 1,8 kilograma.

- S tim da pazim koliko mogu. Nemam mučnine i treniram. Nadam se da ću tako i nastaviti - zaključila je.

Foto: Instagram

Inače, Lucija je u emisiju 'Život na vagi' ušla sa 133.7 kilograma. Show je te 2017. napustila s 7.9 kilograma manje, a nakon toga je angažirala osobnog trenera te izgubila, kako je tada otkrila, 70 kilograma.

Foto: Instagram

Njezin otac Marijan je osnivač Europatradea i bivši zastupnik Samsunga za Hrvatsku. Europatrade je zastupala i LG te Philips prije nego što je završio u stečaju, a upravo navedeno je omogućilo Šariću status jednog od najbogatijih Hrvata.