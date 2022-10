Tajlanđanka iz 'MasterChefa' iskreno: Najveći problem mi je bio jezik, nisam zaslužila ispasti

Mislim da nisam zaslužila napustiti show na ovaj način. U timskom izazovu sam radila ono što se tražilo od mene, nevezano uz to jesam li se slagala s tim. Eliminacijski test mi je bio velik izazov, teško mi je bilo pratiti detalje jela zbog jezične barijere. Ne mogu uopće opisati koliko je to bilo zahtjevno za mene, no kako god, ja sam dala sve od sebe, govori nam na početku razgovora Wannapa Ponyon (26), Tajlanđaka iz "MasterChefa". Nakon izgubljenog timskog izazova, Wannapu su nominirali njezini kolege i poslali je u eliminacijski izazov, stres test. Iako je dala sve od sebe, njezina replika jela bila je najlošija.