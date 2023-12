Tajne božićnih hitova: Zašto će pas mačku pokloniti značku i zbog čega se Fritula pjeva i ljeti

Gotovo da nema domaćeg glazbenika koji u karijeri nije snimio barem jednu pjesmu o najljepšem dobu u godini - Božiću. Ako i nema vlastiti hit, vrlo vjerojatno je pjevao i pjevušio pjesme svojih kolega.

Na domaćoj se sceni tijekom posljednjih 30-ak godina snimio zavidan broj božićnih hitova, što prije toga nije bio slučaj. U razgovoru s izvođačima i autorima nekih od najvećih uspješnica saznali smo što se krije u pozadini kultnih pjesama o Božiću.

Zašto baš 'Fritula'?

Mnogima omiljena fritula prije pet godina dobila je vlastitu pjesmu. Petar Grašo snimio je, prema YouTubeu, najslušaniji domaći božićni hit 'Fritula'. To je još jedna od uspješnica iz glazbene radionice obitelji Huljić. Tonći se pobrinuo za zaraznu i veselu melodiju, a njegova supruga Vjekoslava za tekst kojeg danas pjevuše mnogi.

Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

- Bilo je predbožićno vrijeme i možda malo kasno za napraviti neku božićnu pjesmu, ali smo Tonči i ja odlučili napraviti takvu pjesmu za Petra. On je prvo napisao glazbu i onda sam ja na osnovu melodije, koja je bila pozitivna, dobila inspiraciju za tekst. Htjela sam se malo maknuti od stereotipa Djed Božićnjak, sanjke, zvončići - priča nam Vjekoslava kojoj je ljubav uvijek glavni motiv, pogotovo, kako kaže, u današnjem svijetu punom strahota.

Fritula joj je poslužila kao odmak od tipičnih božićnih motiva. U nju je htjela smjestiti radost i toplinu doma.

- Kao što je Proust imao Madeleine kolačiće i kroz njih nekakvo prisjećanje, tako sam ja s tom 'Fritulom' htjela podsjetiti na radost, toplinu i miris doma. Neka ta 'Fritula' kao sitnica, u kojoj se nerijetko kriju najvažnije stvari na svijetu, bude novo viđenje Božića. Neka iz nje potječe radost - poručila je.

Foto: screenshoot/Youtube

Zanimljivo je da publika Grašu traži da i ljeti izvodi ovu božićnu uspješnicu, a Vjekoslava nam kaže da je pjesma svoj cilj ostvarila.

- Vidim da kad krene, da svima krene osmijeh na lice. To je i bio cilj pjesme. Projekcija sretnog, zaštićenog svijeta.

'U Jugoslaviji se božićne pjesme nisu snimale'

Puno godina prije Grašine 'Fritule', 1992. godine, nastao je kultni hit 'Sretan Božić svakome' u izvedbi Fantoma. Shakin’ Stevens je 1984. snimio svjetski hit 'Merry Christmas Everyone', a domaći rock sastav odlučio je napraviti obradu s tekstom Roberta Marekovića koji je od malih nogu priželjkivao da dođe vrijeme da napiše upravo takvu jednu pjesmu.

- Odrastao sam u Jugoslaviji kada se božićne pjesme baš nisu snimale. Kako sam odrastao uz Sinatru i Elvisa koji snimali i božićne albume, uvijek sam htio nešto takvo snimiti. Početkom 90-ih su se pojavile prve božićne pjesme i kod nas. Pjesma je nastala na ljeto '92 godine na 35 stupnjeva u stanu mojih roditelja - prisjeća se Robert i smatra da su pjesmi uz novi aranžman i tekst dali svoj autorski značaj.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Ispričao nam je kako je nastao stih 'Pas će mačku poklonit' značku' koji je mnogima prva asocijacija na ovu pjesmu.

- Ljudi se često prvo sjete tog stiha i on je nastao jer tada nisam pronalazio nikakvu drugu rimu. To je bio stih očajnika jer nisam mogao smisliti ništa pametnije (haha). Ali pas i mačka su idiomi nekakvog neprijateljstva pa sam htio da se barem za Božić pomire.

Foto: screenshoot/Youtube

Mareković kaže da u tim godinama, kada je napisao tekst, nije razmišljao koliki vremenski period će pjesma živjeti među publikom.

- Nije mi moglo pasti na pamet da će je danas pjevati svi, po svim školama i vrtićima. Tada me samo veselilo da napravim božićnu pjesmu - iskreno je rekao.

'Reklame često imaju neželjen efekt'

Svi koji su prije nekoliko godina pratili televizijske reklame mogu se sjetiti stihova 'Plešu, svuda plešu prve pahulje' koje je otpjevala mlada pjevačica Antonela Doko. Ona je 2016. godine snimila pjesmu 'Božić je', koja ju je osvojila na prvo slušanje.

- Na prvu me kupila toplina te pjesme i njena priča koja nije strogo vezana uz Božić. Volim kako se osjećam dok ju pjevam - kaže nam Antonela.

Foto: screenshoot/Youtube

Pjesmu su ciljano za nju napisale Ines Prajo i Arijana Kunštek. Antonela im prepriča svoje životne priče i anegdote, a one na osnovu toga dobiju inspiraciju. Tako je bilo i s ovom božićnom pjesmom iza koje se krije njihova intimna priča.

- Kad bismo je iznijeli u javnost onda više ne bi bila intimna. Nekako nas tri volimo zadržati tu priču za sebe, a vjerujemo da i svatko drugi ima pravo imati svoju priču vezanu uz ovu pjesmu. Važno je da svatko ima vlastite sličice, asocijacije, emocije kad neku pjesmu zavoli. To i jeste čar glazbe - priznaje nam Antonela.

Kaže kako se uvijek nada, ali ne očekuje da neka pjesma postane hit i danas joj je drago da joj se pjesma našla u reklamnoj kampanji.

- Reklame puno puta mogu izazvati i neželjen efekt, a sretna sam što se to s našom božićnom nije dogodilo. Predivno je gledati publiku koja svaki put pjevuši sa mnom i zna tekst od početka do kraja. Nisam mislila da ću ikada doživjeti u takvoj ranoj dobi 'hit' zbog kojeg će me uvijek prepoznati.

'Htjeli smo rokersku verziju'

Najbolji hrvatski tamburaši su 2003. godine snimili pjesmu 'Raduj se svijete', a Opća opasnost je nakon 13 godina snimila svoju rock verziju 'Raduj se cijeli svijete'. Pero Galić kaže kako mu je drago da su upravo s tom pjesmom poželjeli publici sretne blagdane.

- Bilo je vrijeme da se može pričati o Božiću, nekad davno se nije smjelo. Mario Vesić je rekao da već postoji pjesma koju je ranije napisao i odlučili smo napraviti svoju verziju. Da je postojala neka druga vjerojatno bismo tu snimili, ali nije bilo vremena pa smo izašli s ovom - govori nam Pero.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Ilustracija

Iznimno mu je drago što njihova pjesma prihvaćena među najmlađima.

- Najljepše je što ju je najmlađa publika prihvatila, a ta dječica su s nama u spotu. Oni su najbitniji. Ne radimo mi ništa s nekim silnim očekivanjima, osim da je nama dobro i da bismo voljeli da ljudi čuju na način kako mi razmišljamo o tome - kaže Galić.

Priznaje da su planirali napraviti cijeli opus božićnih pjesama, ali još nisu pronašli dovoljno vremena za to.

- Vjerujem i nadam se da ćemo sjesti i napraviti više takvih pjesama. Mario je u pogonu, kad se njemu dogodi, dogodit će se i svima nama.

Srebrna krila i Fosili, Novković, Karan...

Drago mi je što ju mnogi smatraju najljepšom božićnom pjesmom, rekao nam je Vlado Kalember o pjesmi 'Božić dolazi'. Njegova Srebrna krila snimila su pjesmu s prijateljima na glazbenoj sceni, a ubrzo je postala jedna od omiljenijih.

- Pošto nas je bilo dosta, u studio smo dolazili jedan po jedan ili u parovima, a spot smo zajedno snimili na 17. katu Westina. Sad kad gledam spot nekih od njih više nema na ovom svijetu - prisjeća se Kalember.

Foto: screenshoot/Youtube

Pjesmu je napisao preminuli klavijaturist Srebrnih krila Mustafa Ismailovski - Muc, a u spotu se pojavljuju Zrinko Tutić, Goran Karan, Novi fosili, Boris Novković, Vlatka Pokos i mnogi drugi.

- Kada je pjesma bila snimljena i kada smo snimili spot, bilo je jasno da je dobro. Nikom u primisli nije bilo da napravimo nešto najbolje. Na kraju je publika to baš prihvatila. Pjesma ima prednost što je božićna pa se 10 mjeseci odmara i onda se dva mjeseca vrti i sa sobom donosi moment nostalgije - rekao je Kalember.

Vanna otpjevala posljednji tekst Drage Britvića

Tekst za pjesmu 'Božić bili' bio je posljednji tekst Drage Britvića koji preminuo na Božić 2005. godine. Vanna, kao jedan od najboljih hrvatskih vokala, učinila je da tekst te pjesme zauvijek živi.

- Pjeva se vrlo često i uvijek izazova te tople i pomalo sjetne emocije vezane za rodni kraj naših djedova i baka. Nije bilo potrebno dodatne inspiracije kako otpjevati pjesmu - rekla nam je pjevačica.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Autor glazbe je Siniša Leopold, a Nikša Bratoš pobrinuo se za aranžman, koji, kaže Vanna, 'podsjeća na ritam vlaka koji nas odvozi u predjele djetinjstva'.

- Pjesma je nastala kao izvedenica jedne od glavnih tema serije 'Duga, mračna noć'. Na kraju je to bila tema za najavnu špicu svake od epizoda i ljudi su je jako prihvatili - zaključila je Vanna.