Tajni glas iz 'Tko to tamo pjeva' je profesorica Davora Bilmana: 'Brzo uči. Stroga sam kao i on'

Pretpostavljala sam da će kad tad tijekom emisije shvatiti da sam zapravo jedan od loših pjevača, ali da ga mogu zbilja dobro zavarati i zbuniti svojim dobrim lipsyncom i scenskim nastupom koji će mu odvući pažnju s pjevanja, iskreno će nam Blanka Androšević, plesačica koja je bila jedan od tajnih glasova u prvoj epizoda showa 'Tko to tamo pjeva?'. Plesom se ozbiljno bavi od sedme godine i otad je zaljubljena u pozornicu.

- Krenula sam s jazz danceom kao vrlo mala djevojčica pa sam već u prvom razredu osnovne škole vrlo ozbiljno nastavila sa sportskim latinoameričkim i standardnim plesovima. Nakon godina natjecanja, kad mi je plesni partner odustao, počela sam se baviti hip hopom i breakdanceom, salsom i bachatom te društvenim plesovima i počela podučavati i voditi razne plesne tečajeve i treninge za sve dobne skupine - priča nam Blanka.

Foto: Privatni album

U showu se predstavila kao trbušna plesačica, iako joj to nije primarni ples.

- Imam par koreografija koje plešem kad imam show nastupe trbušnog plesa, ali sam trbušni ples plesala najkraće od svih navedenih plesnih stilova koje sam ikad plesala. U slobodno vrijeme plešem Bachatu i latinoameričke plesove, show Lady styling te podučavam navedene plesove te društvene plesove koji su zbilja primjenjivi u apsolutno svakoj situaciji, stoga su moji plesači

polaznici najviše zainteresirani za te plesne stilove - objašnjava nam Blanka i dodaje da je s latinoameričkim i standardnim plesovima osvojila brojne nagrade.

Foto: Luka Dubroja

Danas je ponosna vlasnica plesno-rekreacijskog kluba CasaBlanka u Karlovcu.

- S nepunih 20 godina shvatila sam da je to sigurno moj životni san i životni poziv i odlučila da je to ono čime se želim baviti cijeli život. Zapravo je ključni događaj bio kad mi je vlasnik plesne škole u kojoj sam tad radila rekao da smatra da sam preambiciozna i da misli da bi trebala krenuti svojim putem - priča nam plesačica.

Foto: Privatni album

Nekoć joj je na natjecanjima sudio Davor Bilman, a koji je danas jedan od njenih polaznika bachate.

- Bio je jedan od najstrožih sudaca, njegove ocjene su se uvijek iščekivale. A sad sam ja stroga učiteljica. Svaki naš sat plesa mi je veliki gušt jer takvoga nadarenog učenika, koji tako dobro prati i sve to izvede na divan način, možete samo poželjeti - govori nam.

Blanka je u karijeri imala težak gubitak kad joj je preminuo plesni partner Marko Moguš s kojim je pozornicu dijelila preko 12 godina.

- Bili smo zaista vrhunski plesni par iz Karlovca i punili smo članke u novinama našim uspjesima s natjecanja diljem Hrvatske. Zbilja smo proveli cijelo djetinjstvo plešući skupa i družeći se na intenzivnim treninzima svaki tjedan i na dodatnim privatnim satima, a na sve su ga uvijek uz veliku podršku iz Duge Rese vozili njegovi roditelji jer nije bio iz grada. I dan danas njegovi divni roditelji podržavaju me i cijene i stvarno sve naše uspomene su neprocjenjive i toliko sretne i istovremeno toliko jako tužne. Bili smo kao brat i sestra - kaže nam Blanka i dodaje da smatra da bi Marko bio ponosan na nju.

Foto: Privatni album

- Kad je preminuo zaključila sam da bi on sigurno htio da nastavim plesati i da bi bio ponosan na mene i na to što radim i što sam postigla svojom upornošću i voljom za ples stoga sam pronašla utjehu u plesu i kao što sam i sama rekla na njegovom sprovodu kad sam držala najteži govor u svome životu: 'Marko će uvijek biti sa mnom u mislima i znam da me gleda s neba i da želi da nastavim plesati i za njega i za nas' - emotivno će Blanka.

Foto: Privatni album

Plesačica trenutno ljubi Španjolca i tečno priča španjolski jezik, a o preseljenju u tu zemlju ne razmišlja.

- Prije kad bih se znala vratiti sa svjetskih plesnih kongresa to mi je znalo proći kroz glavu zbog toga što nisam baš zadovoljna plesnom scenom u Hrvatskoj, ali zbilja ne želim odseliti iz lijepe naše jer sam jako vezana uz svoju obitelj koja me toliko podržala i pomogla mi da ostvarim svoj životni san vezano uz ples i to da mogu imati posao koji toliko volim raditi i koji ne bi htjela mijenjati za ništa. Smatram se netipičnom Hrvaticom koja u sebi ima vrući španjolski temperament latino djevojke te mislim da sam u našoj Hrvatskoj zadužena da širim tu svoju ludu plesnu energiju - zaključila je.

Foto: Matija Spelic