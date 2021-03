Maja Šuput Tatarinov (41) rodila je sina u srijedu poslijepodne oko 16.30 sati u Klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj, a u InMagazinu Nove TV pokazala je kako je do posljednjeg dana trudnoće ni manje ni više nego radila.

Rekla je kako je spremna za porod.

- Da mi se dogodilo i prije pet godina, bila bih spremna, ali u ovih devet mjeseci pretpostavljam da je netko osmislio da se žena pripremi mentalno i za taj dio. Morala bih porazgovarati pa da kažem da bi i pet mjeseci bilo dovoljno jer sam bila spremna već prije nekoliko mjeseci. Ali ne da sam spremna, nego da ih sad troje dođe, spremna sam... I koliko doma imam bočica, stvari i svega, i koliko sam mentalno spremna, baš se veselim. Mislim da sam u jednoj ženskoj toliko zreloj fazi da ne mogu biti spremnija. Prije 20 godina možda bi bilo: 'Uhhhh, šta mi se dogodilo?!' - rekla je Maja za Novu TV i dodala kako je u "tim godinama" više ništa ne može iznenaditi.

Maja je do odlaska u bolnicu radila. Pripremala je liniju dječje kozmetike i kako je rekla, stigli su u finalnu fazu što ju jako veseli.

Ono što javnost najviše zanima jest kako će ona i suprug Nenad Tatarinov nazvati sina, međutim, novopečeni roditelji su tajanstveni.

- Neću vam reći! Uništili ste me s tim prilogom oko imena... Ja sam samo rekla da ne znam, na kraju je nastala fama. Ime će biti, kako sam rekla, strano i nema ga nitko. Osim ako se, kad ugledam dijete, odlučim za nešto drugo, ali zasad je to tako, a vidjet ćemo kad se rodi, možda me i preokrene neki hormon - rekla je pjevačica nesposredno prije poroda.

Podsjetimo, porođaj je, dva tjedna prije redovnog termina, carskim rezom obavila dr. Velena Radošević. Ova liječnica tražena je u svijetu poznatih, pa je tako prije četiri godine porodila Anu Maslać Plenković, suprugu premijera Andreja Plenkovića, a nešto ranije, 2015. godine, Anu Karamarko, suprugu bivšeg šefa HDZ-a Tomislava Karamarka.