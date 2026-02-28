Obavijesti

SANREMO

Piše Anamarija Burazer,
Talijanska umirovljenica i umjetnica Gianna Pratesi u 106. godini svira klavir...
Festival Sanremo ugostio je Giannu Pratesi (105), a njen dolazak bio je dio obilježavanja 80. obljetnice Talijanske Republike

Jednu je večer na festivalu Sanremo, koji večeras bira svog predstavnika na Eurosongu, posebna gošća bila talijanska umirovljenica i umjetnica Gianna Pratesi (105).

Pratesi je imala 26 godina kada je sudjelovala na referendumu 1946., na kojem su Talijani odlučivali između monarhije i republike, a žene prvi put dobile pravo glasa. Voditelju je darovala sliku koju je sama naslikala. Tako je dolazak vitalne gošće bio dio obilježavanja 80. obljetnice Talijanske Republike.

Voditelj Carlo Conti naglasio je da njezina prisutnost podsjeća na žrtve i povijesne prekretnice koje su oblikovale suvremenu Italiju. Pratesi potječe iz antifašističke obitelji, a dio života provela je u Škotskoj, gdje je dva desetljeća radila kao slastičarka, prije povratka u rodnu Liguriju.

Uz bogatu životnu priču, poznata je i po umjetničkom radu – slika, svira klavir i pjeva.

Talijanska pjevačica Laura Pausini uručila joj je cvijeće, istaknuvši da njezina priča simbolizira slobodu generacija žena nakon 1946. godine.

Dirljiv trenutak zasjenila je tehnička pogreška – na velikom ekranu pojavila se pogrešno napisana riječ "Repupplica", što je ubrzo postalo viralno na društvenim mrežama. 

