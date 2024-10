Tamara iz 'Ljubav je na selu' o suzama i Mileninom ispadu: 'Nisam plakala, Katica izmišlja'

Katica i Milena baš se i ne slažu s Tamarom te su komentirale u prošloj epizodi showa 'Ljubav je na selu' kako ništa ne radi, a Katica je rekla da stalno zove farmera Ivu i prenosi mu što se događa u apartmanu.

Osim toga, Katica je rekla da je Tamara bila ljubomorna kad su bile u izlasku s farmerom, koji ju je zagrlio pa je zaplakala. Tamara je za RTL.hr komentirala odnos s Katicom i Milenom i sve što su govorile o njoj.

- Nije točno da ništa ne radim. Mislim da je u pitanju ljubomora jer vjeruju da će me Ivo držati do kraja kod sebe. Često sam se čula s Ivom prije dolaska kod njega pa im i to smeta. One dvije nisu izmjenjivale poruke s njim - ispričala je.

Foto: RTL

Ne smatra se ljubomornom i tvrdi da nije radila scene u izlasku s Ivom i Katicom.

- Ako mene ne odabere, sve prihvaćam. Vjerujem u pravu ljubav, a ne ljubomoru. Katica je sve izmislila o našem izlasku. Šetali smo se svi troje i družili. Suza nije bilo s moje strane. Prije je ona pustila suzu dok je Ivo sa mnom komunicirao. Milena je htjela ostati u apartmanu. Rekla je da nas pušta da se družimo i da nije ljubomorna - istaknula je Tamara.

Osvrnula se na loš odnos s Milenom i Katicom.

- Osjetila sam neprijateljsku stranu od obje, čak više od Milene. Katica se promijenila otkad smo stigle kod Ive. Rekla je da će se pobrinuti da ona i ja budemo do kraja kod Ive. Imala je dobru foru da izbaci Milenu, ali ja nisam pala na sve to - rekla je Tamara.

Foto: RTL

Smatra da je farmeru Ivi sve to zabavno.

- Njega to ne dira - rekla je.

Komentirala je i Milenu koja je rekla da ne želi spavati u istom apartmanu s Ivom.

- To je bilo pretjerano. Bila je još jedna dnevna soba s kaučom. Očekivala sam da će Milena htjeti da spava u apartmanu. Bila je ljubomorna jer sam ja bila sama u sobi pa da mi Ivo ne dođe. Tko prizna, pola mu se prašta - ispričala je Tamara.

Foto: RTL