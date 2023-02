Tamara Loos: 'Netko nov i svjež je ušetao u moj život pa sam u sedmom nebu, kao tinejdžerka'

Stvari postaju stvarnije, ali kad smo već kod veselja, malo se to tuče s uzbuđenjem, rekla je u emisiji 'In magazin' glumica i voditeljica Tamara Loos (36) koja će ove godine voditi popularni show 'Ples sa zvijezdama'.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Tamara će show voditi zajedno s glumcem i voditeljem Igorom Mešinom (55) za kojeg ima samo lijepe riječi.

- Super je Mešin, jako je duhovit i stvarno je profesionalac i hvala mu što mi je poželio takvu dobrodošlicu - rekla je voditeljica.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tamara je rekla da će kandidatima u 'Plesu sa zvijezdama' pružiti podršku iako nema plesnog iskustva.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Imam plesnog neiskustva, što je super zapravo zato što ću suosjećati zajedno s kandidatima koji se možda neće odmah naći u tom plesu - rekla je Loos te dodala kako će im možda trebati vremena da se opuste.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Tamara već dugi niz godina radi kao radijska voditeljica, a kako kaže, falila joj je televizija.

- To vam je kao sa svim dragim stvarima u životu. Što ih rjeđe imate, to ih se više poželite. Na radiju sam konstantno zadnjih 15 godina. S televizijom sam do ovog trenutka bila na pauzi skoro 2 godine. I zaželjela sam je se. Izazov mi je. Osjećam se kao zaljubljena tinejdžerka. Netko nov i svjež je ušetao u moj život pa sam u sedmom nebu - otkrila je za Dnevnik.hr.

Foto: Facebook, Marko Prpic/PIXSELL

Osim što se okušala u voditeljskoj ulozi, Loos je ranije i glumila, a rado se prisjeća tog iskustva.

- Tad sam bila još dijete i sve sam htjela probati. Kad bolje razmislim, takva sam i danas. Naravno da me strah neuspjeha, ali onda pomislim: pa dobro, što je najgore što se može dogoditi? Mogu biti loša i više to neću raditi. Ni prva ni zadnja kojoj nešto ne ide od ruke. Dobro, malo je teže što su neuspjesi u mom poslu javni, ali što je tu je, ima i gorih stvari u životu - priznala je.

Podsjetimo, voditeljica je u braku sa pravnikom Matijom Perkovićem, za kojeg se 2021. udala u tajnosti, a zajedno imaju dvije kćeri.

