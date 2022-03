Tamara napustila show, a Tonija oduševila Stankica: 'Siguran sam da će tu biti još nečega'

Mislila sam da će mi reći kako joj se Toni sviđa, da ju je to zaboljelo i shvatila bih to. Ali reći da je njezin rođendan pao u drugi plan zbog mog poljupca, to je već igra ega, komentirala je Amra u showu 'Gospodin Savršeni'. Posljednji dan u Istri počeo je svađom između Olivere i Amre zbog poljupca. Amra tvrdi kako ga je Olivera prva poljubila, ali pjevačica to ne priznaje, a sve djevojke smatraju kako Amra ne govori istinu i da često mijenja mišljenje u vezi poljupca.

Amra je istaknula da i ona zna biti ljubomorna kad neka druga djevojka ode na spoj, ali da svejedno nijednom nije rekla da se jeftino prodala. Došla je Janet s pismom od Tonija koji poziva na spoj Stankicu, koja je bila jako iznenađena, ali i u strahu zato što u pismu se nije dalo razlučiti je li poruka pozitivna ili negativna. „Stankica je dama koja na mene ostavila vrhunski prvi dojam. Jedva sam čekao da joj mogu posvetiti cijeli dan i želim pripremiti nešto možda atipično za nju“, rekao je Toni koji je na skuteru odvezao Stankicu do vinarije, a među njima se odmah primijetila jaka kemija. „Svaka djevojka koja se vratila sa spoja - vratila se s osmijehom i sad tek vidim i zašto.

Kad priča, kad se ponaša i kad ga gledam, kao da je ovo radio ili toliko često ili je netko tko se snalazi u baš svakoj situaciji“, bila je oduševljena Stankica, koju je Toni potom odveo na kušanje vina - terana iz četiri zemlje koja su redom predstavljala ljubav, plemenitost, senzualnosti i strast.„Nemoguće je Stankicu opisati jednom riječju, ali kad bih morao - senzualnost bi bila ta riječ“, rekao je Toni, a Stankica je ostala bez teksta.

Na kraju dana otišli su na večeru na plažu, gdje je Toni pekao ribu!„To je bilo tako seksi! Vidjeti kako muškarac priprema klopu baš tu na plaži, fenomenalno“, rekla je Stankica, a tijekom večere nastavili su razgovarati o ozbiljnim i njima bitnim temama, što je samo naglasilo iskre među njima. „Ne znam što će biti dalje, ali će mi biti zadovoljstvo imati takvog čovjeka kao prijatelja, a zaista ću se potruditi da imam ovakvu osobu za kvalitetnu vezu.“ Toni nije želio više čekati i dao je Stankici ružu, a potom su zagrljeni gledali zalazak sunca. „Stankica je stvorila jednu jako lijepu vezu sa mnom i siguran sam da će tu biti još nečega više“, zaključio je Toni.

Djevojke su tijekom dana uživale uz bazen, neke su se i okupale a da se ne bi osjećale zapostavljeno, Toni im je poslao zakusku i piće. Stankica se vrlo ozbiljna vratila u vilu i, umjesto romantične priče, rekla curama kako je Toni odlučio da ona mora napustiti kuću. Ela, Polina i Bruna su počele plakati, ali je ona zatim izvadila ružu i počela prepričavati kako joj je zapravo bilo na spoju. „Ovo što je on priredio večeras, bilo je brutalno. Kad sve sklopite ovo, ostaje jedna tako lijepa slika i on koji upotpunjava to sve... Bez teksta sam“, govorila je Stankica curama, koje su bile sretne što im je sve prepričala u detalje, baš svaku emociju, kako je rekla Ela koja je također poželjela ići na dulji spoj.

Počeo je koktel party i Toni je nakon opuštenog razgovora s djevojkama o bajkovitim ljubavima na prvi razgovor nasamo pozvao Josipu. „Osjećala sam zavist drugih djevojaka“, rekla je Josipa koja je Toniju otkrila da može biti i vatrena i fina, no među njima se nije vidjela neka posebna povezanost jer dosad nisu imali prilike pričati, ali su se primijetile simpatije s Josipine strane. „Dosad sam se bojala da možda nije iskren i da svakoj curi priča ono što želi čuti, ali kad razgovaraš s njim, stvarno se zapitaš i uvjeriš se, u očima mu vidiš da je iskren“, rekla je, no na kraju se vratila bez ruže.

Toni je potom pozvao Kristinu da malo popričaju, a Olivera i Danijela su komentirale kako je Amra ljubomorna te da uhodi Tonija pogledom. „Umorila sam se od njihovih provokacija. Najgore od svega mi je što imaš 32 godine... Ajde da se Polina tako ponaša, ali ona se daleko zrelije ponaša od Olivere. Ne mogu je više slušati, a to je fakat žalosno“, rekla je Amra.

Sljedeća je Kristina dobila priliku popričati s Tonijem, a on je rekao: „Pronašlo se dvoje profesora u formatu u kojem je najmanja šansa da se pronađu.“ Razgovor je bio ugodan i opušten, no i Kristina se vratila bez ruže. Djevojke su i dalje ogovarale Amru, čudeći se njezinoj ljubomori. „Iznenadilo me što je Toni poljubio Amru prvu zato što ne mislim da ima nešto posebno među njima inače bi je pozvao prije na spoj. Mislim da je taj njihov poljubac došao bez veze i stvarno ne znam zašto se dogodio. Nema tu kemije i to se osjeti“, rekla je Karolina, a i sama Amra priznala je kako joj nije svejedno gledati Tonija s drugim djevojkama.

Na kraju večeri Toni je još jednoj djevojci želio pokloniti pažnju - bila je to Polina, a najviše se razočarala Karolina koja je željela popričati s njim. Toniju se Polina svidjela na prvu, a otkrio je kako je s vremenom to podignula na višu razinu. „Primijetila sam da se sviđam Toniju i da je sav vedar kad me vidi. Stalo mi baca komplimente ili nešto slatko tako da mi je to baš drago“, rekla je Polina, a Toni je rekao kako osjeća da ga vidi više od prijatelja i dao joj je ružu.

Započela je ceremonija ruža i vilu je napustila Tamara, a osim Marije, nitko nije pokazao pretjeranu empatiju zbog njezina izlaska. „Koliko mi je bilo lijepo, toliko mi je bilo i teško, ali zapamtit ću samo pozitivna iskustva iz kuće“, za kraj je rekla Tamara.

