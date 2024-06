Tamara za 24sata o vitkoj liniji: 'Zimi cijepam drva, a prehrana? Lakše me obući nego nahraniti'

Tamaru Razum gledatelji poznaju iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gdje se udala za Filipa Belića. Tamarina velika ljubav je sport, a ona nam je ispričala svoju fitness priču, otkrila nam svoju prehranu, a i dala savjet svima onima koji imaju problema s kilogramima. Tamarin fitness put počeo je još dok je bila plesačica, koreografkinja i plesna pedagoginja za djecu. Ples ju je odveo u svijet animacije, gdje je uz probe za mjuzikle odrađivala i druge aktivnosti za taj posao.

- Jedna od aktivnosti je svima dobro poznati aqua aerobic pa sam razvila ljubav prema još jednoj vrsti rekreacije. S animacijom sam putovala i živjela na različitim destinacijama, gdje sam imala prilike voditi i različite vrste aktivnosti. Krenulo je s Porečom, gdje sam bila glavna koreografkinja, nastavilo se s Grčkom, te Korčulom, a sve se nekako posložilo kada sam godinu dana radila u Tajlandu - rekla nam je pa otkrila da je tamo vodila pilates, aerobik, fitness, dječje plesove i razne interaktivne programe, a najviše joj se svidio spoj plesa i aerobika.

- Uz sve prikupljeno znanje, nakon povratka u Hrvatsku završila sam naobrazbu za trenericu fitnessa uz glazbu. Kako se razvila i velika ljubav za rad s djecom, odlučila sam završiti i tečaj za dadilje kako bih mogla spojiti te dvije ljubavi. Dio vremena radila sam kao pomoćni trener gimnastike pa nastavila s radom u školi i vrtiću - objasnila je.

Foto: Privatni album

Tamara nam je otkrila i da će uskoro ostvariti svoj najveći san, a to je pokretanje svog vlastitog posla i otvaranje studija.

- Trenutno je u procesu opremanje dvorane, a otvaranje je predviđeno za kraj ljeta ili početak jeseni. To je moj mali početak, a u planu imam i veće projekte. Glavna mi je motivacija rečenica jedne osobe koja mi je ostala jako zacrtana u glavi: 'Ne možeš raditi ono što voliš, zarađivati od toga i biti sretna, moraš nešto žrtvovati.' Pa sam ja rekla - samo me gledajte! Ples i fitness su ono što ja jesam i ono što volim, a to ću i dalje raditi - objasnila je te dodala da je oduvijek zaljubljena u sport, jedan je period trenirala i boks, odbojka joj je neizostavni dio života, a zainteresirana je i za ekstremnije sportova - hodanje po špagi, ples na svili, a sada uči i plesati salsu.

Foto: Privatni album

Priznala nam je da je tijekom svog fitness puta imala oscilacija u kilogramima. U njenom slučaju nije bilo problema sa skidanjem, nego dobivanjem kilograma.

- Primjerice, u mjesec dana dobila bih jedan kilogram, a u jednom danu izgubila tri. Imala sam samo kosti i mišiće. Smatram da se premalo pozornosti pridaje toj vrsti problema s kilogramima te oscilacijama u težini. Ako se ne nađe zdravstveni problem kao razlog takvog stanja, uvijek preporučim razgovor sa psihologom da se vidi je li to možda povezano sa psiho/emocionalnim stanjem, što je kod bio mene slučaj. Nakon što sam riješila stvari koje su mi izazivale takvo stanje mogu reći da nemam većih oscilacija u kilaži - priznala nam je.

I u showu 'Brak na prvu' je redovito trenirala s Filipom.

- Nakon što sam upoznala njegovu obitelj, pozvao me i da mu se pridružim na treninzima. Trenirali smo otprilike triput tjedno ili kad sam se uspjela probuditi ujutro - rekla nam je Tamara.

Foto: Privatni album

A kako izgleda njen trening?

- Brzo mi dosadi klasično izvođenje vježbi pa većinu treninga odradim s treningom plesa ili aerobika. Kada na repertoaru nisu ples i aerobik, odradim zagrijavanje skakanjem sa štrikom te izmjenom boksačkih udaraca, serijom čučnjeva, izdržaja u čučnju, serije sklekova, izdržaj u planku, mountain climbing, iskorake s jednom pa s drugom nogom, povlačenje i razne varijacije na temu. Naravno, kada je zimski period, dio treninga za gornji dio tijela zamjeni svakodnevno nošenje i cijepanje drva - objasnila nam je Tamara.

Foto: Privatni album

Prehrana joj je vrlo raznolika i u prosjeku jede pet puta na dan, a kaže nam, da ju je lakše obući nego nahraniti. Za doručak najčešće jede zobene pahuljice s voćem i orašastima plodovima ili jaja s maslinovim uljem uz salatu. Naravno, nekada se i na njenom tanjuru nađe sendvič s purećom šunkom i povrćem ili palačinkice.

- Užina, ili kako ja to zovem drugi doručak, najčešće bude neki snack, voće, čaj s keksima ili kava. Za ručak često jedem varivo, jela na žlicu ili meni nadraže - juhu od buće i brokule. Obožavam azijsku hranu pa su riža i kozice barem jednom tjedno na meniju, ostalo odlazi na kombinaciju piletine i povrća, njoke sa šampinjonima i vrhnjem, popečke od krumpira i brokule te francusku salatu… Ako imam drugu užinu, to je uvijek nešto slatko; čokoladica, kolač ili popijem cappuccino. Za večeru najčešće jedem salatu s puno povrća i avokadom. Navečer često znam biti jako gladna pa trebam količinski puno, ali kalorijski malo hrane, pa je puna zdjela povrća na salatu uvijek pun pogodak. Naravno, nađe se često i malo špeka ili samoborske salame pod 45 te malo sira s krastavcima ili maslinama. Mogu reći da se hranim - po domaći premium edition - objasnila je.

Foto: Privatni album

A zalomi joj li se ponekad da jede fast food?

- Rijetko, kad sam baš u žurbi, znam stati u McDonald's ako baš nemam druge. Naprotiv, volim pojesti vani i jednom tjedno se počastim ručkom, ali uvijek idem tu u Samoboru u lokalne restorane na nešto domaće i većinom zdravo. Trenutno su mi najdraži bao bunsi s kozicama, a neraskidivu ljubav imam prema telećim rebarcima i sushiju koji su posebna kategorija - objasnila nam je.

Foto: Privatni album

Dala je i savjet svima onima koji imaju probleme s kilogramima.

- Nemojte pokušavati izgledati kao netko drugi, radite na tome da izgledate kao najbolja verzija sebe. Svi smo različiti. Kako ne postoje dvije iste osobe, tako i ne postoje dva ista tijela. Upoznajte svoje tijelo, naglasite atribute, a mane prihvatite. Zamislite kako biste vi željeli izgledati u svojem najboljem izdanju. To najbolje izdanje ne mora biti tijelo Heidi Klum, nego ono u kojem se vi najbolje i najljepše osjećate. Tako ćete mene često vidjeti s trbuščićem jer se tako ugodnije osjećam nego sa setom pločica na trbuhu, a i kao bonus, to mi štiti maternicu - zaključila je.