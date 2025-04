Tamari Ecclestone ukrali stvari vrijedne 29 mil. €, a osiguranje im pokrilo samo potrgana vrata

U prosincu 2019. godine, dok je Tamara Ecclestone s obitelji uživala na odmoru u Laponiji, njezina luksuzna vila u Londonu postala je metom drskih provalnika. U onome što je kasnije opisano kao najveća provala u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva, lopovi su odnijeli gotovinu, nakit i drago kamenje u vrijednosti od nevjerojatnih 25 milijuna funti (približno 29 milijuna eura). Godinama kasnije, većina plijena i dalje nedostaje, a obitelj se suočila s dodatnim šokom – skupocjeni nakit nije bio osiguran.

Ukrali joj cijelu kolekciju nakita

Vila Tamare Ecclestone, smještena u ekskluzivnoj ulici Palace Green u Kensingtonu, gdje domove posjeduju i Roman Abramovič te sultan od Bruneja, opustošena je tijekom jednosatnog upada. Provalnici su, koristeći pajser, obili čak 57 zaključanih prostorija. Iako je kuća imala osiguranje, osoblje te noći nije uspjelo adekvatno osigurati imanje, što je lopovima omogućilo nesmetan ulazak kroz vrt.

Ukradeno je oko 450 komada nakita, uključujući dijamante i skupocjene satove, te značajne količine gotovine. Za Tamaru (38), kći Bernieja Ecclestonea i bivše manekenke Slavice Ecclestone, rođene Riječanke, bio je to gubitak gotovo cjelokupne kolekcije nakita koju je skupljala od svoje 16. godine. Njezin suprug, vlasnik umjetničke galerije Jay Rutland, kasnije je izjavio da su među ukradenim predmetima bili i mnogi s velikom sentimentalnom vrijednošću, pokloni roditelja i drugih članova obitelji.

Uhitili 'mozak operacije' u Beogradu

Iako je policijska istraga dovela do uhićenja i osude počinitelja, plijen uglavnom nije pronađen. Trojica Talijana – Jugoslav Jovanović (tada 24), Alessandro Maltese (45) i Alessandro Donati (44) – osuđeni su u studenom 2022. na ukupno 28 godina zatvora zbog zavjere za počinjenje provale. Četvrti čovjek, Srbin Ljubomir Radosavljević (43), za kojeg se vjeruje da je bio mozak operacije, uhićen je u Beogradu, no Srbija je odbila zahtjev za izručenje Velikoj Britaniji. On se u domovini suočava s optužbama za pokušaj krijumčarenja ukradene robe i pranje novca.

Unatoč sudskim nalozima za povrat imovinske koristi u iznosu većem od 435.000 funti (oko 510.000 eura), obitelji Ecclestone je do sada isplaćeno svega oko 9.000 funti (oko 10.500 eura) odštete. Frustrirana nedostatkom napretka, Tamara je javno ponudila nagradu od 6 milijuna funti (oko 7 milijuna eura) za informaciju koja bi dovela do povrata ukradenog nakita, obećavši 25% vrijednosti vraćenih predmeta onome tko pruži ključnu informaciju. Do danas je vraćen samo jedan par dijamantnih naušnica.

'Nismo čitali sitni tekst'

Kao da sam gubitak dragocjenosti nije bio dovoljan udarac, obitelj Ecclestone-Rutland otkrila je da ne mogu potraživati gotovo nikakvu odštetu od osiguranja. Kako je otkriveno u istraživačkom podcastu Daily Maila "Heists Scams and Lies", polica osiguranja za njihovu vilu vrijednu 75 milijuna funti sadržavala je klauzulu koja izričito isključuje pokriće za satove i nakit – detalj koji je prošao nezapaženo.

Jay Rutland preuzeo je odgovornost za ovaj propust.

- Naš ukupni zahtjev za osiguranje bio je, mislim, 40 ili 45 tisuća funti (oko 47-53 tisuće eura), i to za vrata u kući jer su provalnici doslovno razvalili oko 25 ili 30 vrata - rekao je za podcast.

- To je naša greška i jasno pokazuje koliko je važno provjeravati sitna slova. Ali to je bilo jedno od isključenja u polici - satovi i nakit, vrlo specifično - rekao je.

Mete su bili i Kate Moss te Eric Clapton

Istraga je otkrila da je banda, prije upada kod Ecclestoneovih, opljačkala i londonske domove bivšeg nogometaša Franka Lamparda i njegove supruge Christine, te pokojnog vlasnika nogometnog kluba Leicester City, Vichaija Srivaddhanaprabhe. Ukupna vrijednost plijena iz sve tri provale procjenjuje se na oko 26 milijuna funti (oko 30.5 milijuna eura).

Banda je također izviđala domove supermodela Kate Moss i glazbenika Erica Claptona, ali ih na kraju nije opljačkala. Policija vjeruje da je grupa odgovorna za slične zločine diljem Europe, ciljajući bogate i slavne osobe, čije su kretanje možda pratili i putem društvenih mreža. Provalnici su koristili sofisticirane metode, uključujući telefone "na bonove", plaćanje isključivo gotovinom i detaljno izviđanje prije svake akcije. Dio novca su, prema policiji, nemilice trošili u luksuznim trgovinama poput Harrodsa i restoranima u londonskom West Endu.

Posljedice provale ostavile su dubok trag na obitelj Ecclestone. Tamara je u izjavi na sudu rekla: "Užasno je. Tako sam uplašena, neću ostaviti kćer samu u kući noću... Osjećam se kao da ne mogu vjerovati nikome." Dodala je kako se osjeća "povrijeđeno" znajući da su stranci bili u njezinim najintimnijim prostorijama i dirali osobne stvari. Opsjednutost sigurnošću postala je dio svakodnevice, a njezina kći, kako je rekao Jay Rutland, povremeno pita "hoće li se provalnici vratiti".