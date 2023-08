Tara potaknula glasine o vezi s Mateom Cvenićem: Čestitala mu rođendan, pozirali su zagrljeni

Glumica Tara Thaller (25) nedavno se razvela od supruga Farisa Pinje nakon nešto više od godinu dana braka. Nedugo nakon razvoda započele su glasine da se rodila ljubav između nje i Matea Cvenića, njenog mentora iz emisije 'Ples sa zvijezdama'. Šuškanja je dodatno potaknula novom fotografijom.

Mateo je proslavio svoj rođendan u ponedjeljak, a Tara mu je čestitala putem društvenih mreža. Objavila je fotku na kojoj poziraju zagrljeni i napisala:

- Sretan rođendan! Ostani tako poseban i svoj.

Foto: Instagram

Tara inače svoj ljubavni život drži u privatnosti pa tako nije htjela ulaziti u detalje njenog razvoda. Ipak, ranije je za Showbuzz kratko komentirala razvod te otkrila planove za budućnost.

- Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno svaka takva odluka je teška, no kada dolazi iz obostranog stava sam razlaz je znatno lakši. Ostajemo u dobrom odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima periode razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u za mene nekim novim formatima uskoro - rekla je.

Foto: Slaven Branislav Babic

Podsjetimo, mladi par se vjenčao u prosincu 2021. godine u krugu obitelji i bliskih prijatelja u Matičnom uredu Medveščak u Zagrebu. Par se upoznao na sarajevskoj Akademiji dramskih umjetnosti, a u početku su bili samo kolege.