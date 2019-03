Tara Thaller se rasplakala na bini: 'Vidim te na Broadwayu'

U četvrtoj epizodi showa 'Zvijezde pjevaju' prvi su nastupili Tara Thaller (21) i Dino Jelusić (26). Pjevali su pjesmu 'The Winner Takes It All' grupe ABBA, ali u hrvatskoj verziji 'Jači uzme sve'.

- Ova pjesma je svevremena - rekla je Tara te priznala da se osjeća malo potreseno.

Foto: HRT

Osvojili su 34 boda te su prvi par kojemu je pripala desetka.

- Mjuzikl je forma koja je jako zanimljiva. Netko nekome opali šamar i počne pjevati. Meni je ovo djelovalo vrlo uvjerljivo i iskreno - rekao im je Miroslav Škoro (56).

Foto: HRT

Tijekom svog nastupa, Tara se uživjela u potpunosti i pustila suzu, što se žiriju itekako svidjelo.

- Jako me zadivilo kako se pripremaš za ovu točku. Shvatila sam da ulaziš u emociju što si mi poslije i dokazala. Ovo je prvi puta da sam čula ovu hrvatsku izvedbu i stvarno mi se jako svidjela vaša izvedba - rekla je Danijela Martinović (47).

Foto: HRT

- Tara, ovo je bilo savršeno. Napokon si probila iz slatkice, pokazala si emociju i priču. Prodati pjesmu ovako... - očarana je Remi, ali ipak najinteresantniji komentar imala je Valentina Fijačko (42).

- Tara, vidim te na Broadwayu - rekla je.

Foto: HRT

Tara i Dino su po glasovima žirija većinom pri vrhu ljestvice i niti jednom nisu dobili manje od 31 bod. Čini se da i gledatelji dijele mišljenje s članovima žirija.

- Krešo me nasmijao, a Dino i Tara oduševili kao uvijek. Idemo omladino do pobjede. Predivni ste - samo je jedan od komentara po društvenim mrežama.