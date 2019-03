Barbara Kolar 'izbacila' dekolte u showu: Premala ti je haljina?

Barbara Kolar (48) voditeljica je showa 'Zvijezde pjevaju' uz Duška Ćurlića (51), a u četvrtoj epizodi pokazala je dotjeranu liniju i dekolte. Barbara je u posljednje vrijeme poradila na svojoj kilaži pa sada stane u konfekcijski broj 36. Ipak, ne krije da godinama vodi bitku s kilogramima.

- Oduvijek imam očajno spor metabolizam koji je, s godinama, sve gori. To u konačnici znači da sam, kad me vidite u stanjenoj verziji, vjerojatno mjesecima prije jela zanemarive količine hrane upitne zanimljivosti. I da sam s obzirom na sporost i dosadnost tog procesa, zahvalna majčici prirodi što me barem odredila kao tvrdoglavog i upornog sivonju - objasnila je Barbara kako je došla do željene kilaže.

Foto: HRT

Ovo nije prvi put da Barbara pokazuje dekolte pred kamerama i plijeni pozornost. Mnogim gledateljima se, čini se, sviđa što vide.

- Zgodna je Barbara. Lijepo je dotjerana, frizura, šminka, odjeća... Vidi se da je 'poradila' na liniji, drastično je smršavila - jedan je od mnogobrojnih komentara.

Ipak, postoje i gledatelji koji nisu impresionirani Barbarinom modnom kombinacijom.

- Haljina ti je premala? - upitali su ju.

Foto: HRT

Svojedobno je Barbara opisala i što jede da bi 'stesala' liniju.

- Budući sam od onih na koje se i kuhani kelj uspješno zalijepi, pomislio bi čovjek da sam stvarno velika prehrambena grešnica. Činjenica je da sam hedonist, volim finu hranu i kad sam negdje na putovanju sa zadovoljstvom ću otići u dobar restoran i isprobati sve moguće lokalne specijalitete. No na svakodnevnoj bazi sam obožavateljica ribe i plodova mora, a onda i povrća na milijun načina. Nisam ljubitelj slatkoga i uvijek ću radije pojesti voće nego kolač. Najveća su mi slabost sirevi svih vrsta, a i kvalitetni domaći suhomesnati proizvod nerado odbijam - ispričala je Barbara.