Tarantino je potrošio 10 tisuća dolara zbog fetiša na stopala: 'Skinuo joj je čizme i sisao prste'

Američki redatelj i glumac Quentin Tarantino (60) ima fetiš na stopala, toliko velik da je platio ženi koja je radila u striptiz baru 10 tisuća dolara samo da joj liže stopala.

U četvrtak je u podcastu 'Get in the Car', stariji djelatnik Lowlife, koji radi u striptiz baru Crazy Girls u Hollywoodu, objasnio trenutak kada je Quentin lizao stopala plesačici, prenosi Daily Mail.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

- Skinuo joj je čizme, jednu po jednu, samo da bi joj mogao početi lizati donji dio stopala i sisati prste. Nakon 30 minuta Tarantino je stao, a njezina su stopala bila smežurana kao suhe šljive. Mislim da joj je dao deset tisuća - ispričao je.

Već dugo je poznato da redatelj obožava ženska stopala koja se često zbog toga pojavljuju u njegovim filmovima. Neki od tih filmova su: 'Pulp Fiction', 'Jackie Brown', 'From Dusk Till Dawn', 'Kill Bill', 'Death Proof', 'Inglorious Bastards' i 'Once Upon a Time in Hollywood'.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Podsjetimo, redatelj je u braku s izraelskom pjevačicom Daniellom Pick (39) od 2018. godine. Zajedno imaju sina Lea kojeg su dobili 2020. te djevojčicu 2022. čije ime nisu još otkrili.