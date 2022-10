Tarik čestitao Lejli rođendan: Otkad je ušla u moj život, svaki dan je pretvorila u osmijeh...

Glumac i voditelj Tarik Filipović (50) posvetio je svojoj supruzi Lejli dirljivu objavu na Instagramu povodom njenog 46. rođendana.

- Na današnji dan prije 46 godina rodila se jedna mala palčica. Danas jedna velika,divna cura. Danas je i dan osmijeha. A meni svaki dan uz osmijeh od kada je ta velika cura ušla u moj život. I pretvorila ga u najljepši osmijeh - napisao je Tarik uz video kompilaciju Lejlinih fotografija.

- Sretan rođendan ljubavi,da još godinama uživam u njemu. La vita e bella - završio je Tarik s poznatim talijanskim izrazom 'život je lijep'.

Mnogi Tarikovi pratitelji pridružili su se čestitkama u komentarima, a javila se i Lejla.

- Hvala ljubavi - napisala je dirnuta Lejla.

Lejla je dan ranije objavila fotografiju s prekrasnim buketom cvijeća i podijelila nekoliko misli o nadolazećem rođendanu i naglasila kako joj vrijeme leti.

- Sutra mi je rođendan…46-i! Smješkam se i mislim…pa dobro, bitno je da se i dalje osjećam kao da mi je 26. A onda mi Tarik utrlja sol na ranu…Znaš li maco da je od prvog nogometnog prvenstva svijeta u Urugvaju 1930-e do tvog rođenja prošlo isto vremena kao od tvog rođenja do danas. Montevideo,Bog te video!' I još mi doda informaciju da je Urugvaj bio prvak…Ne zanima me! - zaključila je Lejla.

