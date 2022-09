Vraća se 'Milijunaš': U novoj sezoni očekuje nas nekoliko promjena, evo koja je najveća...

Foto: Marin Tironi/PIXSELL, Facebook

Od četvrtka 22. rujna na male ekrane vraća se popularan televizijski kviz 'Tko želi biti milijunaš'. Epizode nove sezone već se snimaju na zagrebačkom Prisavlju. Urednik 'Milijunaša' Igor Grković za Slobodnu Dalmaciju progovorio je o promjenama koje nas očekuju u novoj sezoni showa. POGLEDAJTE VIDEO: Iako je bilo nagađanja da će se kviz prikazivati dva puta tjedno, s HRT-a su potvrdili da to nije slučaj. Termin kviza ostaje četvrtak kao i prethodnih sezona. No, istina je da će doći do nekoliko promjena u 'Milijunašu'. Najveća je ona o promjeni valute. Ljestvica dobitaka od Nove godine će biti u eurima, a ne u kunama. - Prelaskom na euro, kreirat ćemo stablo novca u novoj valuti. Imamo u vidu nekoliko opcija i stablo će se okvirno kretati najvjerojatnije u iznosima približnim sadašnjim kunskim iznosima - rekao je urednik Grković. Uz promjenu valute, novost je da se u studio vraćaju gledatelji te da će kandidatima ponovo biti omogućen džoker 'Pitaj publiku' uz one stalne, džoker 'Zovi' i '50:50'. - Važno je istaknuti da je sadašnji Milijunaš i onaj otprije deset godina, kako ja to volim reći - dva različita sporta - zaključio je urednik s HRT-a. Voditelj kviza ostaje Tarik Filipović (50), koji je sad već i njegovo zaštitno lice, s obzirom na to da je na tom mjestu od početka emitiranja showa. Podsjetimo, veliku nagradu od milijun kuna dosad je uspjela osvojiti samo profesorica hrvatskog jezika Mira Bićanić (46) iz Virovitice. Mira je na stolicu preko puta Tarika Filipovića sjela 2003. godine, prije 30 godina i odgovorila točno na svih 15 pitanja. Od osvojenog iznosa kupila je stan u Zagrebu nakon čega se zaposlila u Srpskoj pravoslavnoj gimnaziji i dobila kći.