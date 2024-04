Tarik Filipović posjeo je za stol Kolindu, Mesića, Tuđmana: 'Sanjao sam da Kolinda kuha'

Vjerojatno je velika sreća što je Zoran Milanović u kratkom roku raspisao izbore, jer to što slušamo i gledamo u kampanji za parlamentarne izbore nije probavljivo. Od obećanja onih željnih vlasti do vrijeđanja protukandidata, pa smiješnih predizbornih parola, teško je to idržati.

I, kako je rekao Boris Svrtan, autor predstave "Spika na spiku", teže je danas napraviti nešto takvo jer danas je svakodnevno "bombardiranje" zaista teško nadmašiti. U listopadu 2020. godine u Kerempuhu je bila premijera predstave "Predsjednici&ca", a u njoj su se na večeri našli Kolinda Grabar Kitarović, Josip Broz Tito, Franjo Tuđman, Stipe Mesić i Ivo Josipović. "Građanski stan. Večera za 5 uglednih gostiju. Pozivnicu su dobili 'bivši' - i to na poziv 'bivše'!" Tarik Filipović idejni je začetnik predstave, pa scenarist, te zajedno s Borisom Svrtanom i režiser.

U predstavi igra Tuđmana, a otkrio nam je kako je uopće došlo do nje.

- Iskreno, sanjao sam gospođu Kolindu kako postavlja stol za večeru. Onda su redom počeli ulaziti predsjednici. I za doručkom sam to rekao ukućanima, a oni su mi rekli zašto to pričam njima, bolje da to zapišem. I onda sam se obratio jednom splitskom dramaturgu, koji ne želi u javnost, pa s Borisom još malo 'izbrusio' i mislim da je sjajno ispalo - rekao nam je Tarik Filipović.

Kako su ispali u predstavi, došli su pogledati Kolinda Grabar Kitarović i Stipe Mesić.

- Kolinda je bila zadovoljna, a Stipe je malo negodovao jer u predstavi previše pije. Nije se bunio, a ja sam mu rekao da je to umjetnička sloboda, isto tako su tijekom cijele predstave mogli jesti mandarine - rekao je Filipović.

Mesić je za mandata imao nekoliko sjajnih duhovitih "izleta", a svjedoci s premijere kažu da je zabriljirao i tada. Baš oko te sporne "cuge". Rekao je da on baš nije toliko pio, ali, kažu svjedoci, imao je i dodatak: "Pa nisam je Šeks".

Uskoro 100. izvedba

Predstava će uskoro proslaviti 100. izvedbu u Kerempuhu, a uključujući gostovanja, ima ih 150. Ornela Vištica igra Kolindu Grabar Kitarović, Tarik Filipović Franju Tuđmana, Hrvoje Kečkeš je u ulozi Stipe Mesića, Josipa Broza Tita opet je utjelovio Boris Svrtan, dok je teška zadaća u liku Ive Josipovića pripala Siniši Miletiću.

- Očekivao sam takve brojke, pa takve su predstave u Kerempuhu. Mislim da smo uspjeli jer predstava je popularna i tražena, a nitko se nije uvrijedio, sve završava jednom lijepom pomirbom - rekao je Filipović pa nastavio:

- Danas? To je stvarno teško nadmašiti, pa to što rade trebalo bi ići u nastavcima. I, iskreno, taj stand up već postaje pomalo naporan.

Bilo je i ranije predstava, a i nastupa, koje su se ticale političke vrhuške. Kolege tako prepričavaju zgode Nele Eržišnik, velike hrvatske komičarke. Nastupala je za Josipa Broza Tita, on je inzistirao da ih baš ona zabavlja. Nije izdržala, bilo je jače od nje, pa je ispričala šale i pošalice baš na račun druga Tita. On se smijao, a ona kasnije rekla da s njim nije imala problema, ali jest s udbašima s kojima je bio okružen.

Kolinda joj pomogla

Takvih problema danas nema. Kako je već ranije rekla Ornela Vištica, sjajna u ulozi Kolinde, baš joj je bivša predsjednica pomogla da se spremi za ulogu.

- Puno sam razmišljala o svakoj rečenici i radnji. Sve što me mučilo, nastojala sam iskomunicirati s redateljem i kolegama. Naravno, htjela sam čuti i savjet od bivše predsjednice i njezinih suradnika koje mi je sama preporučila. Pogledala sam sve videozapise, fotografije, pročitala sam oko 500 tekstova prije nego što sam uopće krenula raditi na tekstu. Voljela sam i s gospođom Grabar Kitarović razmijeniti mišljenje - ispričala je Ornela Vištica nakon predstave.

Filipović i Svrtan prikazali su ih na zanimljiv način. Tako, primjerice, Kolindi zvoni mobitel pjesmom "Lijepa li si", a zvona na vratima su joj "Vila Velebita". Prvo na večeru stiže Josipović, koji na dar donosi fikus i bocu vina. Nakon njega dolaze Tuđman, Mesić i Tito, koji je na premijeri zaradio najveći pljesak. Kako je već ranije rekao Tarik Filipović, na kraju završava pomirbom, iako je u početku znao da to nije toliko jednostavno.

- U startu sam znao da će noževi biti isukani i da neki ljudi ne mogu zamisliti da Tito i Tuđman mogu biti u istoj predstavi. To je klasična priča, navikao sam se na to. Ali ti isukani noževi još su ništa prema komentarima ljudi iz mog miljea, koji smatraju da je igrati likove Josipovića, Mesića ili Tuđmana 'poluestradno' - rekao je za Nacional.

No, i dokazao da se ipak može. O tome najbolje govori broj izvedbi u nepune četiri godine.