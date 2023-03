Taron Egerton odgovorio je na glasine da je novi James Bond

Britanski glumac Taron Egerton (33), u razgovoru za Total Film, priznao je da neće preuzeti ulogu Jamesa Bonda nakon glumca Daniela Craiga (55).

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Mislim da već imaju nekoga, a to nisam ja. Nikad nisam sudjelovao u razgovorima. Nikada nisam upoznao Broccolijeve. Nikad se nisu raspitivali za mene. Nikad nisam bio jedan od tipova koje razmatraju. Jednostavno, ne mislim da sam prava osoba za to. Mislim da ima puno, puno, puno boljih kandidata za tu ulogu od mene. Ali, bit ću vrlo dobar član publike. To su briljantni filmovi - rekao je glumac.

Foto: Keith Mayhew/Landmark Media / IPA

Drugi potencijalni kandidati za ulogu Bonda su Aaron Taylor-Johnson (32), Henry Cavill (39) i Rege-Jean Page (34). Producentica Barbara Broccoli (62) kaže da želi angažirati glumca koji će najpoznatijeg svjetskog špijuna igrati otprilike deset do 12 godina, a snimanje bi trebalo početi za dvije godine.

Producent Bonda Michael G Wilson (81) nedavno je rekao kako šefovi traže nekoga slične dobi kao što je bio Daniel Craig kad je postao Bond, što isključuje sve starije od 40 godina, piše Esquire.

Foto: Matt Crossick

Podsjetimo, Egerton je 2014. prvi puta glumio u filmu ‘Kingsman: Tajna služba‘, a veliki uspjeh ostvario je u filmovima 'Rocketman' i 'Robin Hood'.

