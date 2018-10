Iznimna vještina: Princ lopova pretvorio se u pravog heroja

Robin Hood, epski lopov i ratnik, već cijelo stoljeće tjera filmaše da osmišljavaju nove priče o njemu. Tako nam i ove godine u kina dolazi jedna ekranizacija njegove legende. No za razliku od mnogih prijašnjih, koje su imale nešto sporiji tempo i podosta dosadnu akciju, u novoj uzbudljivoj akcijskoj avanturi dobit ćemo priliku vidjeti što sve je Robin Hood mogao napraviti svojim oružjem.

Ne samo to, već ćemo u scenama prepunim eksplozija, ludih scena borbi te bezvremenske romantike još jednom moći vidjeti kako je nastala legenda o najspretnijem strijelcu, Robinu Hoodu. Scene ovog filma su snimane u Dubrovniku, na Stradunu, u tvrđavi Bokar i Posatu, zahvaljujući redatelju Ottu Bathurstu, koji je Dubrovnik izabrao između deset svjetskih lokacija.

Foto: Twitter/Screenshot

Radnja novog 'Robina Hooda' donekle prati iste ideje koje smo i prije vidjeli, no na mnogo načina nam pokazuje i nove elemente. Ovaj put je Hood mladić koji pun ideala odlazi u križarski rat, gdje doživljava samo razočaranja. Nakon što je postao iskusan ratnik, vraća se u svoju domovinu gdje ga razočara korupciju i bezakonje u koje je zapala njegova rodna gruda. Kako mu narav diktira da se mora suprotstaviti tomu, Robin i njegov pomoćnik Little John (Foxx) podižu bunu protiv korumpiranog kralja.

