Tatjana Grivić: 'Moju kolekciju jakni nosi i Kim Kardashian...’

Jednom kad zvijezda poput Kim Kardashian odjene vašu kreaciju, sva vrata su vam otvorena. Zahvaljujući suradnji s njom sad mogu birati poslovne partnere, otkrila nam je Tatjana Grivić (27).

Mlada umjetnica iz Novoga Virja sa stalnom adresom u Zagrebu pokrenula je vlastiti brend s kolekcijom unikatnih traper jakni. Radi se o ručnom oslikavanju s bojama, a za izradu jedne jakne potrebno je u prosjeku dva dana. Iako je tek prije tri godine diplomirala na TTF-u, već se može pohvaliti kako njezine kreacije nose svjetski poznate zvijezde, poput Kim Kardashian i Hude Beauty.

Koliko Vam je potrebno vremena za izradu jedne jakne?

Cijeli proces izrade započinje samom idejom te razradom skica. Poslije procesa razrade ideje i skica slijedi slikanje direktno kistom na jaknu, pošto se ovdje radi o ručnom oslikavanju s bojama za tekstil koje se ne ispiru. U prosjeku za jednu jaknu mi treba dva dana ili ako se radi o nekoj kompliciranoj ilustraciji, onda izrada može potrajati i do pet dana. Uvijek paralelno radim dvije ili tri jakne kako bih stigla sve na vrijeme isporučiti i ispoštovati rokove.

Kako i kada ste započeli svoju karijeru?

Zapravo, ja sam od malena u umjetnosti što se tek kasnije kategoriziralo i usmjerilo na modu. Mislim da se 99% žena rodi s ljubavlju prema modi. Neke je žele samo nositi i uživati u njoj, dok je neke žele živjeti i stvarati. Ispostavilo se da ja spadam u ovu drugu kategoriju. Iako se prava ljubav prema modi te stvaranju iste pojavila tek u srednjoj školi kada sam shvatila što želim upisati za daljnje obrazovanje. Prije nego što sam počela izrađivati unikatne jakne, printala sam ilustracije na bijeli t-shirt za odrasle i djecu, što se pokazalo kao odlična ideja. No ovaj puta sam htjela izaći iz komfor zone i napraviti nešto drugačije, nešto novo, nešto u čemu će umjetnost biti naglašenija od samog odjevnog premeta. Zapravo, sama ideja je nastala iz želje da se spoje umjetnost i moda na određenom odjevnom predmetu, a kako je slikarsko platno po strukturi najsličnije traperu, odlučila sam se za traper jakne. Ono što bih izdvojila kod svoje kolekcije je jedinstvenost i svijest o očuvanju okoliša. Naime, moje jakne su unikatne, ručno oslikane te je većina njih iz second hand shopa gdje se reciklažom starog odjevnog premeta dobiva potpuno novi izgled. Danas kada je sve više manje masovno proizvedeno, ljudi sve više cijene personaliziranost i željni su jedinstvenosti. A kako bolje izraziti sebe, svoju osobnost i kreativnost nego kroz unikatni komad odjeće.

Vašu kreaciju nose svjetske zvijezde poput Kim Kardashian i Hude Beauty? Kako ste došli do njih? Koliko Vam to znači? Kako ste reagirali kada ste vidjeli njihove objave na društvenim mrežama?

Jednostavno se dogodilo. U današnjem načinu funkcioniranja svijeta i medija, eksponiranost na društvenim mrežama kao što su Instagram i Facebook je nezaobilazna. Instagram je postao najvećom reklamnom platformom koju prate milijarde ljudi, pa je tako i moj rad došao u prave ruke gdje onda ne postoje granice i tada to postaje najnormalnija stvar. Naravno, to govorim sada kada sam hladne glave i kada su se dojmovi slegnuli, ali trebali ste me vidjeti u tom trenutku kada se to dogodilo. Jednostavno je neopisiv osjećaj. Kao i svakome dizajneru, meni takva objava puno znače.Od prepoznatljivosti pa do veće i ozbiljnije potražnje na svjetskom tržištu. Zahvaljujući suradnji s Kim Kardashian i Hudom Kattan sada mogu birati poslove i partnere s kojima želim surađivati, jer jednom kada dobijete takvu promociju, sva vrata su vam otvorena.

Huda je objavila i video u kojem otvara vaš paket. Poznato je da osobe koje imaju milijune pretplatnika naplaćuju vrtoglave cifre za reklamu. Jeste li vi platili reklamu?

Tako je, Huda je bila toliko sretna i iznenađena s jaknom kada ju je vidjela da sam dobila čak i video. Ne, nisam nikad nikome platila za bilo kakvu reklamu ili objavu, već imam sreće da se moje jakne reklamiraju same za sebe. Dapače, ne samo da nisam platila tu reklamu od strane Kim i Hude, već sam te jakne dobro i naplatila.

S kojim ste još zvijezdama na domaćoj sceni surađivali?

Moj popis prošetanih jakni postaje sve veći, a na moju sreću ne zadržava se samo unutar granica Lijepe naše. Pa se tako na popisu mogu naći Ella Dvornik, pjevačica ZsaZsa, model Lucija Lugomer, Kristina Prišč djevojka NBA košarkaša Ivice Zubca, Sandra Perković, Ana Rucner… od onih stranih klijenata izdvojila bi američki sastav Cheat Codes koji imaju već nekoliko primjeraka i vole moje jakne za svoje turneje.

Imate li nekog s kim bi posebno htjeli surađivati?

Voljela bi uskoro svoju jaknu vidjeti na Beyonce i Rihanni. To mi je trenutno najveći izazov i veselim se putu prema tome.

Studirali ste na TTF-u. Koliko Vam je to pomoglo?

Da, završila sam još 2016. godine 'Modni dizajn' na Tekstilno-Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Moja zainteresiranost isključivo za modnu ilustraciju pojavila se upravo na početku fakulteta kada sam došla u kontakt s profesoricama koje su me poticale i usmjeravale. Mogu reći da mi je taj fakultet uveliko pomogao da pronađem sebe i svoj stil te da usavršim isti. Toplo ga preporučujem svim srednjoškolcima koji vole umjetnost i modu, a dvoume se oko izbora fakulteta. Mislim da nećete pogriješiti i požaliti.

Koji je Vaš cilj? Što dalje?

Najviše bih voljela uskoro otvoriti svoj Showroom/Atelier i imati svoj privatan prostor u kojem mogu raditi i približiti ljudima to što radim. Što se tiče svih ostalih planova, želja i skorašnjih projekata, ostat ću samozatajna i zadržati to za sebe. Nastavit ću i dalje raditi, ulagati i davati 100% sebe u posao i nadam se da ću uspjeti. Na kraju krajeva, drugačije niti ne znam.

Tko je vaš uzor na svjetskoj, a tko na domaćoj sceni?

Nemam uzor, ali imam ljude čijim radovima se neprestano divim. Još od srednje škole volim i proučavam Vincent van Gogha, Picassa, Fridu Kahlo i Gustava Klimta. Od dizajnera mi je posebno draga legendarna Gabrielle Chanel pa sve do fantastičnog Karla Lagerfelda koji uspješno spajao tradiciju Chanela s inovativnošću. Od domaćih imena izdvojila bih Jurja Zigmana te mog dragog i talentiranog kolegu Damira Begovića koji radi i stvara pod nazivom TWINS by Begović i Štimac.