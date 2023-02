Tatjana Jurić dočekala rođendan u avionu: 'Tužno što meni stiže torta, dok ljudi u Turskoj umiru'

Voditeljici Tatjani Jurić (41) danas je rođendan. Na Instagramu je otkrila da ga je dočekala na desetak tisuća metara u avionu.

Tatjana je objavila fotografiju na kojoj sjedi u avionu, a ispred nje se nalazi torta.

- Moj rođendan smo, eto ništa nisam znala, dočekali točno u ponoć, na desetak tisuća metara, upravo u avionu. Pomisao na to da meni tamo negdje gore stiže torta uz Happy Bday, dok dolje otac za ruku drži svoju ispod ruševina preminulu kćer, zastrašujuća je i beskrajno, beskrajno tužna. Bebice koje su ostale bez roditelja, djedovi i bake koji oplakuju svoje unuke, razrušeni životi i sudbine koje i nas same moraju dotaknuti. Tisuće sudbina svakoga dana za koje nikada ni ne doznamo - napisala je voditeljica prisjećajući se potresa koji je pogodio Tursku 6. veljače.

Tatjana je otkrila da je otputovala u Maleziju, u Kuala Lumpur, glavni i najveći grad te države.

- Svijet je zastrašujuće mjesto, a to koliko i kako život može biti ohol i udariti, vjerujem, do sada je većina nas već spoznala. Ni sutra nam nije zagarantirano, a kamoli sljedeći rođendan. Hvala našem domaćinu na divnom putovanju u Maleziju i hvala im što su nas, unatoč nacionalnoj tragediji, izgotivili do kraja; pa i, evo, slavili rođendan. Nije vrijeme od slavlja, posve mi je jasno, pa opet - svaki pojedinac stoički na svom radnom mjestu, s osmijehom na licu - napisala je voditeljica.

Tatjana je poručila da će trenutke s putovanja podijeliti kada prođu dani žalosti u Turskoj.

- Sve najljepše Tajči - napisala joj je pjevačica Jelena Rozga (45) u komentarima.

- Lijepo sročeno, sve najbolje - čestitala joj je glumica Bojana Gregorić Vejzović (50) i mnogi drugi.

