Voditeljicu Tatjanu Jurić (38) gledatelji su imali prilike upoznati i stasom i glasom; što na televiziji, što na radiju. Vodila je brojne popularne emisije i showove, a od 30. siječnja jedanput na tjedan gledat ćemo je u lifestyle emisiji 'Zdravlje na kvadrat'.

Snimanja su već krenula, radi se punom parom, a teme koje će se obrađivati su iz zdravstva, medicine, prehrane i drugih aspekata življenja. Upravo je na Novoj TV počela raditi prije nešto više od 15 godina. Stoga i ne čudi da kaže da se osjeća kao da je došla doma. Veseli je povratak u dinamični svijet televizijske produkcije u kojega se zaljubila još kao djevojčica, kada su je roditelji odveli na gostovanje tada popularne dječje Z3 televizije. Mediji su, ističe, oduvijek bila njezina strast.

Što biste rekli da se promijenilo po pitanju snimanja priloga, dostupnosti informacija? Izgleda li vam da je taj dio sada puno lakši nego prije desetljeće i pol?

Baš smo neki dan montažer Ogi i ja pričali u montaži o tome kako smo nekad na teren nosili hrpu kaseta, kamere su imale sto kila, a kada bi dobio temu od urednika, nisi mogao - guglati. U samim počecima svoga rad, i ja sam se s tim srela. Danas je sve digitalizirano, tu su i novi medijski kanali, društvene mreže… Cijeli jedan drugi svijet. Lakše je možda operativno, ali vjerojatno s time i odgovornost raste; jer danas je tvoj rad dostupniji i podložniji još većoj kritici, koja brže dopire i do tebe; snimaš nešto za jedan medij, ali to se prenosi na portale, na mreže, dižemo snimke na Instagram. Baš me zanima gdje će mediji biti za, recimo, još deset godina.

Ljudi vole pratiti 'Zdravlje na kvadrat' jer iz emisije u emisiju dobivaju ključne informacije, sve imaju na jednom mjestu. Što vi volite kod te emisije?

Jedan od razloga zašto sam prihvatila ovaj projekt je upravo i dodana vrijednost koju emisija donosi. Okuplja relevantne sugovornike koji na stručan ali jednostavan način progovaraju o temama koje su nam svima bitne. I sama sam kroz maminu, našu borbu s Alzheimerom na svojoj koži osjetila koliko su informacije bitne, koliko je teško doći do liječnika i savjeta i zato me veseli da ćemo, kroz ‘Zdravlje na kvadrat’ naše gledatelje i informirati i zabaviti, ali im i pomoći.

Vodite lifestyle emisiju 'Zdravlje na kvadrat'. Zanimaju li vas i inače teme iz zdravstva, načina življenja, prehrane i slično?

U ovoj nestvarnoj stvarnosti koju trenutno živimo, u jeku svjetske epidemije, ali i u strahu od potresa, čini mi se da su zdravlje i sve teme vezane uz zdravlje, više nego ikad u fokusu svih nas. Mentalno zdravlje, upravo je i tema koju sama obrađujem u prvoj emisiji. Zašto reagiramo kako reagiramo, svatko na svoj način, kakve to posljedice na nas ostavlja čak i kad mislimo da ne ostavlja i slično; ovakve je teme nemoguće danas izbjeći. I ono najvažnije, kako si pomoći, kako si olakšati.

Jeste li jedna od onih koji krenu vježbati i zdravo se hraniti i to ih 'drži' neko vrijeme, a onda sve po starom ili ste odlučni pa ne posustajete?

Imam svoje aktivnije i manje aktivne faze, kao i svi drugi. No, kako sam prije više 20 godina ozbiljno ozlijedila kralježnicu i zaradila discus herniju, ipak se trudim redovito vježbati. Čim malo krenem zabušavati, krene i bol ne samo u leđima, već i u nozi, tako da mi nema druge nego se truditi redovito vježbati. Nedavno sam otkrila tzv. Lagree fitnes, nešto slično vježbanju na pilates reformeru i to mi je taman jer su treninzi nešto kraći, ali efikasni.

Je li bilo malo treme na snimanju prvih emisija? Ako da, kako ste je se riješili?

Nije. Stvarno nije. Iza mene su godine rada, iskustva ima i točno znam što se od mene očekuje, tako da nema praznog hoda. Okupili smo ekipu koja je već sada dobro podijelila uloge i brzo smo ulovili ritam. Uz to, većinu ekipe s kojom radim, znam već otprije pa mi je i utoliko lakše. Osjećam se ugodno, a kad je radna atmosfera ugodna, lakše je i raditi i stvarati.

Pretpostavljam da volite oba medija, ali što vam se posebno sviđa kod radija, a što kod televizije?

Koliko su ta dva medija različita, toliko su i slična. Radio je dinamičan, neposredan i u potpunosti interaktivan, ne zovu ga uzalud toplim medijem, u zadnjih par godina postao je ponovno sveprisutan i pronašao je svoje mjesto i u digitalnoj eri. Na radiju se danas radi u eteru, ali radi se i za radijski YouTube kanal, za web i društvene mreže, snimaju se i video materijali; radio je danas puno više od radija samog. Televizija je i dalje vodeći medij, osobito u Hrvatskoj, medij koji ima svoj veliki domet, ali i koji nosi jednu posebnu čaroliju. Za proizvodnju samo jedne jedine televizijske minute, potrebna je cijela četa ljudi i silni sati rada. I sve je to ono što te u velikoj mjeri konzumira, ali zadovoljstvo rada je golemo.

Vaša Mama, s velikim M, kako znate reći, imala je Alzheimer i prerano vas je napustila prije tri godine nakon duge borbe s tom bolešću. Koliko ste vi i vaši najmiliji nakon toga počeli više paziti na zdravlje i cijeniti zajedničke trenutke?

Upravo se neki dan, u utorak, navršila treća godina otkako je moja mama otišla. I baš na taj dan snimala sam prve najave za emisiju nakon puno godina pauze. Draga mi je ta simbolika. Cijeniti zajedničke trenutke, cijeniti dobro koje imaš u životu, vrednovati ljude koji te okružuju… ništa mi u životu nije bitnije. Prebrzo živimo, uzimamo mnoge stvari zdravo za gotovo, a stvarno ne bi trebalo biti tako. Život je prekratak da mislimo da imamo vremena. Nemamo. Sama sam to iskusila već nekoliko puta; i sa svojom mamom koja je dugo bolovala i prerano otišla, ali i s još nekim dragim, redom mladim ljudima koji su prebrzo otišli. ‘To malo života’, govorila je moja mama, cijeniti ga treba. I jako dobro treba znati istinske vrijednosti. Jer, i posao i svi silni uspjesi, sve to čini život. Ali, na kraju dana, bitni su samo i jedino ljudi!

Godina koja je iza nas donijela nam je puno toga ružnog, od korone do potresa...Ipak, nekako kao da smo se osvijestili i počeli cijeniti sve što imamo. Kojih lijepih stvari ćete se sjećati iz 2020.? Je li bilo nečeg što ste prvi put napravili?

Kad malo bolje promislim, 2020-ta mi je donijela mnoge stvari koje sam prvi puta učinila. Zapravo, prvi i zadnji puta. Kao i svima, i meni je ta godina donijela mnoge opomene; a opomene treba dobro zapamtiti.

Na društvenim mrežama oduševljavate pratitelje tatom Jurić, uvijek vam pišu da je poput mladića, u savršenoj formi. Kako to uspijeva i koje vam je vrijednosti on usadio?

Aaa moj je ćaća Jurić jedan tipični Dalmatinac, vječni mladić, njegove sam gene i ja povukla. Moj otac i danas, u sedmom desetljeću života, ima jednu pa gotovo dječačku zanesenost i vjeru u ljude. To sam od njega sigurno i ja preuzela.

Imate li neke rituale koje volite ispoštovati nakon posla?

Ovih se mjeseci, kada su nam mnoge stvari ograničene, moja ekipa i ja tjeramo više u prirodu, više se trudimo hodati, šetati, uzmemo kavu za van i tako punimo baterije. Ipak, najdraže mi je kada nakon cijele ludnice dana dođem doma, upalim glazbu ili TV i pišem. Stalno nešto pišem. Jako me to opušta!

Ovih dana čitamo o mnogih glumicama, što iz Srbije, što iz Hrvatske, koje otvoreno pričaju o zlostavljanju. Kako ste reagirali čuvši to? Je li vas iznenadilo to što se i dalje ženu prisiljava na seks pod uvjetom da će tako dobiti posao, bolju poziciju...?

Volim ovu generaciju žena! Žene koje sve glasnije progovaraju, žene koje se sve jače bore za sebe, žene koje se ne boje preuzeti odgovornost! Neopisivo je važno progovarati o temama od društvenog značaja; divim se svakoj osobi, nevezano za spol, koja se usudi javno progovoriti o nepravdi s kojom se susreće. Potrebna je velika hrabrost za to jer u konačnici izlažeš i svoju intimu, a ljudi uvijek svašta vole zamjeriti i zaključiti. No progovaranje utječe na izgradnju sustava u kojem će svatko morati preuzeti odgovornost! Samo mijenjajući svijest možemo izgraditi kvalitetnije društvo.

Kakva je Tatjana kad se zaljubi?

Odana.

Što je najluđe što ste napravili zbog ljubavi?

Vjerovala u istu. Najluđe je, izgleda, vjerovati u ljubav i po tom pitanju, tu istu ludost uvijek treba zadržati. Uzalud nam sve bez vjere u ljubavi i ljubavi same.