Voditeljica Tatjana Jurić (39) nedavno se vratila na Novu TV, gdje vodi emisiju 'Zdravlje na kvadrat', a sada je u intervjuu za IN magazin otkrila kakva je kad nju nešto boli.

- Nisam nešto u strahu, premda mi se čini da bismo se svi trebali malo bolje posvetiti zdravlju... Uvijek ti treba neka opomena da staneš i kažeš: 'Zdravlje je broj jedan' - rekla je za IN magazin.

Njezin kućni ljubimac, bostonska terijerka Jackie, prati je na većinu snimanja.

- Da, ima već 12 godina. U šali kažem da smo ona i ja zajedno ostarjele, na radiju mi spava ispod pulta ili se negdje igra s ekipom po redakciji, ovdje isto nikom ne smeta... Mislim da svaki vlasnik ljubimaca može to shvatiti, oni su puno više od kućnih ljubimaca - smatra.

Osvrnula se i na majku koja je preminula prije tri godine nakon što je dugo bolovala od Alzheimera. Kažu da joj se drugi ljudi javljaju.

- Generacijski su to sve moji vršnjaci. Dođe mi milo da oni kroz taj neki moj tekst imaju slobodu da mi na Instagramu pošalju poruku: 'Tatjana, pomozi, moja mama ne zna tko sam ja'. Redovito dobivam takve poruke i ako me nešto veseli, to je odgovoriti i uputiti jer znam koliko je meni to nekad značilo kad stvarno nisam znala kud, s kim, kako. Grozno - zaključila je.