Taylor je oborila rekord Paula McCartneyja i Lionela Richieja

Nakon objavljenih nominacija za novu dodjelu nagrada Grammy, pjevačica Taylor Swift oborila je povijesni rekord prestižne nagrade pretekavši frontmena Beatlesa Paula McCartneyja i američkog glazbenika Lionela Richieja.

Foto: SHANNA MADISON/NEWS.COM

BBC piše da je ulazak njezinog hita 'Anti-Hero' u konkurenciju za Grammyja učinio Swift prvim glazbenim autorom koji je osvojio sedam nominacija u kategoriji za hit godine, pretekavši tako McCartneyja i Richieja, koji imaju po šest.

Foto: DIEGO VARA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Suparnici su joj ove godine Billie Eilish s 'What Was I Made For?', Dua Lipa i 'Dance the Night', Jon Batiste 'Butterfly', Lana Del Rey 'A&W', Miley Cyrus 'Flowers', Olivia Rodrigo 'Vampire' i 'Kill Bill' SZA-e.

Taylor je nominirana i u kategorijama najboljeg albuma i snimke godine. Zbog albuma Midnights je dobila šestu nominaciju u ovoj kategoriji, što je do sada uspjelo samo Barbri Streisand koja je imala najviše nominacija kao ženska izvođačica. Ako pobijedi, Swift će postati prva glazbenica koja je četiri puta osvojila nagradu za album godine.

Foto: Joe Giddens/PRESS ASSOCIATION

Grammyji se dodjeljuju u nedjelju 4. veljače 2024. godine., u Crypto.com Areni u Los Angelesu.