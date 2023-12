Taylor je prvi hit napisala s 15: Obitelj se preselila zbog njezine karijere, a u školi su je mrzili...

Osoba godine magazina Time, novopečena milijarderka, pjevačica i autorica Taylor Swift danas slavi 34. rođendan.

Taylor je u glazbene vode zakoračila još kao dijete, po uzoru na svoju baku Marjorie Finlay, koja je bila profesionalna operna pjevačica. Sa samo 11 godina je pjevala himnu SAD-a na utakmici košarkaške lige NBA u rodnoj Pennsylvaniji. Tada je već bilo jasno da se u mladoj Taylor skriva veliki glazbeni talent, pa se sa 13 godina njezina obitelj preselila iz Readinga u Nashville, Tennessee, središte country glazbe.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Obitelj se preselila zbog njene karijere

Njezin je otac Scott Kingsley bio burzovni mešetar, a majka Andrea kućanica. U jednoj je pjesmi Taylor rekla da je 'odrasla na farmi, da se u njenoj obitelji plesalo u dnevnom boravku i brinulo oko računa za kuhinjskim stolom'. Zaista je odrasla na farmi, i to na farmi gdje su se uzgajala božićna drvca, no neki su joj fanovi to zamjerili te istaknuli da je pjevačica zapravo odrasla u imućnoj obitelji. O tome svjedoči i činjenica da su se preselili u drugi grad da bi pogurali njezinu karijeru, ali i da je posljednje razrede završila u privatnoj kršćanskoj školi.

Foto: Profimedia

Upravo country-pop glazba je proslavila Taylor. Nedaleko od Nashvillea pjevačica je pohađala srednju školu, a upravo je na satu matematike napisala svoj prvi hit. Pjesma Tim McGraw objavljena je 2006. godine, a Rolling Stone ju je uvrstio u 100 najboljih debitantskih singlova svih vremena. Kada je pjesma izašla, pjevačica je imala samo 15 godina. Naslov pjesme nosi ime country pjevača Tima McGrowa, a iako pjesma uopće nije o njemu već o Taylorinoj mladenačkoj romansi, postala je vjerojatno poznatija od samog pjevača.

Narednih nekoliko godina Taylor je pjevala po country festivalima i savršeno se uklopila u ulogu: kovrčava plava kosa, ljetne haljine i kaubojske čizme. Dok je glazbenim producentima bilo je jasno da se njezina glazba neće zadržati samo na američkom jugu, već da joj predstoji svjetska slava, njezini je školski kolege nisu podržavali.

Foto: Twitter

'U školi su je mrzili'

- Išla sam u školu s Taylor Swift. Ja sam bila prvi razred, a ona treći. Taman je objavila pjesmu 'Teardrops on my guitar' i postajala je sve poznatija. Ljudi su je mrzili. Pisala je pjesme o dečkima s kojima je bila, koji su i dalje išli u školu. Bilo je tu puno ljubomore - ispričala je na TikToku Jessica McLane, koja tvrdi da je išla u školu s Taylor.

Zadnju godinu srednje škole pjevačica je završila od doma, a 2009. je pozvala čitav maturantski razred svoje srednje škole na dodjelu nagrada 'Country Music Association Awards'.

- Bili smo jako iznenađeni, tko poziva cijeli razred na dodjelu nagrada? Kasnije sam shvatila, Taylor nas je pozvala da nam poruči: 'Je*ite se' - zaključila je Jessica pa dodala: 'A to smo i zaslužili'.

Kanye West joj oteo mikrofon

Iste godine je pjevačica primila nagradu za najbolji video na dodjeli 'American Music Awards', a kada se zahvaljivala se na pozornicu popeo reper Kanye West. Kanye je Taylor 'preoteo' mikrofon i obratio se publici.

- Taylor, stvarno sam sretan zbog tebe i pustio bih te da završiš, ali Beyonce je imala jedan od najboljih videa svih vremena - rekao je Kanye, a publika je reagirala nezadovoljnim uzvicima.

Kasnije su Taylor novinari pitali kako se osjećala, a ona je samo odgovorila: 'Ne znam ga i ne želim započeti ništa'.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Ipak, tada je 'započelo' neprijateljstvo dvoje glazbenika. 2016. je Kanye u svojoj pjesmi 'Famous' poručio da 'bi se on i Taylor mogli poseksati, jer ju je on napravio slavnom'. Njezini prijatelji i obožavatelji su stali u obranu pjevačice, a za mnoge se njezine stihove i pjesme šuškalo da su posvećeni upravo njemu.

Pjeva o bivšima

Osim Kanyea, pjevačicu su pratile brojne drame sa slavnim kolegama, a najviše se njih ticalo pjesama koje je posvetila svojim bivšima. Hit 'All too well' posvetila je glumcu Jakeu Gyllenhaalu, s kojim je hodala tek nekoliko mjeseci, pjesmu 'Style' Harryju Stylesu'. a 'Forever & Always' Joeu Jonasu.

Foto: Insagram/screenshot

Dok se zbog pjevanja o bivšima bezbroj puta našla na meti šale, Taylor su zaista proslavile autorske pjesme o stvarnim životnim iskustvima, bilo to o odrastanju, vezama, pa i nesretnim ljubavima. Ova je godina za nju bila posebno uspješna, jer je započela svjetsku turneju 'The Eras'. Predviđa se da bi njome mogla 'prestići' i svoje puno starije kolege, poput Eltona Johna i Rolling Stonesa.

