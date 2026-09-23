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STIGLA BEBA

Taylor Lautner i supruga dobili prvo dijete, otkrili i ime kćeri

Piše Dora Pek,
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Taylor Lautner i supruga dobili prvo dijete, otkrili i ime kćeri
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Foto: Instagram
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Djevojčica je rođena 16. rujna, no supružnici su vijest zadržali za sebe prvih tjedan dana. U srijedu su na Instagramu objavili prvu fotografiju bebe u ružičastoj odjeći

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Taylor Lautner (34), kojeg publika najviše pamti kao Jacoba Blacka iz sage 'Sumrak', i njegova supruga Tay Lautner (29) postali su roditelji. Par je dobio djevojčicu kojoj su dali ime Lennon Taylor Lautner, a od milja je zovu Lenny.

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Djevojčica je rođena 16. rujna, no supružnici su vijest zadržali za sebe prvih tjedan dana. U srijedu su na Instagramu objavili prvu fotografiju bebe u ružičastoj odjeći, uz izvezeno njezino ime.

- Tjedan dana ljubavi s našom slatkom malom Lenny. Lennon Taylor Lautner. 16. 9. 2026. - napisali su uz fotografiju.

Posebnu pozornost privuklo je srednje ime djevojčice. Glumac i njegova supruga dijele ime i prezime Taylor Lautner. Tay je prije udaje bila Taylor Dome, a nakon vjenčanja uzela je suprugovo prezime. Još tijekom trudnoće šalili su se da bi u kući uskoro mogla živjeti čak tri Taylora Lautnera. Tay je krajem kolovoza u podcastu 'Call Her Daddy' otkrila da je ime Taylor doista među opcijama koje razmatraju za kćer.

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Tad je priznala da osjeća i određeni pritisak zbog brojnih komentara obožavatelja koji su očekivali da će dijete dobiti isto ime kao roditelji. Otkrila je i da bi dječaka vjerojatno nazvali Taylor te ga zvali T.J. Na kraju su za djevojčicu odabrali Lennon, ali su Taylor ipak zadržali kao srednje ime. Taylor i Tay trudnoću su objavili krajem ožujka. Glumac je tad na Instagramu podijelio fotografije sa suprugom i ultrazvukom te se našalio pitanjem: 'Što je bolje od dva Taylora Lautnera?'

U lipnju su doznali da čekaju djevojčicu. Snimili su trenutak u kojem su zajedno otvorili rezultat i burno reagirali kad se na ekranu pojavila riječ 'girl'. Lautner je nakon toga objasnio da je dugo želio postati otac djevojčice. Par se upoznao preko glumčeve mlađe sestre Makene Moore. Ona je Tay dovela na večer društvenih igara, uvjerena da bi se njezin brat i prijateljica mogli svidjeti jedno drugome. Vezu su javno potvrdili 2018., a Lautner ju je zaprosio 11. studenoga 2021. godine.

Točno godinu dana poslije, 11. studenoga 2022., vjenčali su se na imanju Epoch Estate Wines u Kaliforniji pred obitelji i prijateljima. Osim privatnog života, dijele i posao. Zajedno vode podcast 'The Squeeze', u kojem razgovaraju o mentalnom zdravlju, odnosima i osobnim iskustvima. Tay je medicinska sestra i već se godinama bavi temama mentalnog zdravlja.

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