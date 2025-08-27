Evo kako je bivši dečko Taylor Swift reagirao na njene zaruke

Zvijezda serije Sumrak Saga, Taylor Lautner, koji je 2009. godine nekoliko mjeseci hodao s pjevačicom Taylor Swift, pokazuje svoju podršku velikoj vijesti nakon što je Swift otkrila da ju je zvijezda Kansas City Chiefsa Travis Kelce zaprosio. Jučer, nekoliko sati nakon što je veza Swift i Kelcea dospjela na naslovnice, Lautner je na svom Instagram profilu ponovno objavio objavu koju je prvi podijelio NFL.

Podijeljena fotografija na prvom slajdu bila je jedna od službenih fotografija para s objave zaruka, na kojoj se grle u vrtu punom cvijeća. Na dnu je bila fotografija pjevačice dok je sretno dolazila do Kelcea na nogometnom terenu nakon što su Kansas City Chiefsi ranije ove godine osvojili AFC prvenstvo.

Swift je Lautrnera upoznala na setu filma 'Valentinovo' gdje su glumili srednjoškolski par. Iako su Swift i Lautner prekinuli svoju vezu prije više od desetljeća, par je obnovio svoje prijateljstvo godinama nakon što ga je ona 'potpuno' ostavila, piše People.

- Mislim da kada nekoga poštujete zbog onoga što jest, kao u njegovoj duši, to vam omogućuje da krenete dalje, oprostite i nastavite tu ljubav na drugačiji način - rekao je glumac tijekom epizode podcasta Alex Cooper 'Call Her Daddy' u prosincu 2023.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

U srpnju 2023., Lautner se čak Swift na pozornici tijekom njezina koncerta 'Eras Tour' u Kansas Cityju kako bi premijerno prikazao glazbeni spot u kojem se pojavljuje za njezinu pjesmu 'I Can See You'.

- Bio je vrlo pozitivna sila u mom životu dok sam snimala album 'Speak Now' i želim reći da je izveo svaki pojedinačni akrobatski trik koji ste vidjeli u tom glazbenom spotu - rekla je Swift tada dok je predstavljala Lautnera publici.

- On i njegova supruga postali su mi jedni od najbližih prijatelja, a to je vrlo zgodno jer svi dijelimo isto ime - nadodala je Swift. Lautner je sada u braku s Taylor Dome nakon što se par vjenčao 2022. godine.