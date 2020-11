Taylor Swift, 'AMA kraljica' s ukupno 32 titule, sino\u0107 je ponovno briljirala i osvojila jo\u0161 tri, i to u zna\u010dajnim kategorijama 'umjetnica godine', 'najbolji video' i 'omiljena \u017eenska pop umjetnica'. Pamtljivi nastup je izostao, Taylor se uklju\u010dila video porukom iz svog doma.

Taylor Swift briljirala od doma, Megan se pojavila s reperom, a J.Lo sve oduševila nastupom

U Los Angelesu su dodijeljene American Music Awards. Emisija je išla uživo uz nezaobilazno poštivanje epidemioloških mjera. Najviše nagrada osvojili su Taylor Swift, Justin Bieber, The Weeknd i Dan + Shay

<p>Neobična 2020. nije zaobišla ni American Music Awards dodjelu pa je manifestacija iz The Microsoft Theatrea u Los Angelesu emitirana uživo, no uz epidemiološke mjere, tek s manjim dijelom publike u studiju, a neki od glavnih protagonista nisu se pojavili uživo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><strong>Taylor Swift</strong>, 'AMA kraljica' s ukupno 32 titule, sinoć je ponovno briljirala i osvojila još tri, i to u značajnim kategorijama 'umjetnica godine', 'najbolji video' i 'omiljena ženska pop umjetnica'. Pamtljivi nastup je izostao, Taylor se uključila video porukom iz svog doma.</p><p>Po tri nagrade u sinoćnjoj ceremoniji osvojili su i <strong>Justin Bieber, The Weeknd</strong> te country duo <strong>Dan+Shay</strong>, a glumica <strong>Taraji P. Henson</strong> vodila je emisiju. Holivudska glumica <strong>Megan Fox</strong> pojavila se u studiju u društvu novog partnera, glazbenika <strong>Machine Gun Kellyja</strong>, kojem je došla pružiti podršku, a svojim je nastupom publiku najviše oduševila <strong>Jennifer Lopez</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Najveći favoriti prije dodjele bili su <strong>The Weekend</strong> i <strong>Roddy Ricch</strong>, koji su imali po osam nominacija, a same nominacije temelje se na popularnosti izvođača na raznim streaming platformama, radijskim eterima i glazbenim ljestvicama te na interakciji s fanovima.</p><p><strong>Doja Cat</strong> je novo lice godine, a <strong>Justin Bieber</strong> i <strong>Taylor Swift</strong> najbolji su u pop-rock kategorijama. <strong>Harry Styles</strong> dodao je album godine, a <strong>Dua Lipa</strong> pjesmu godine. Omiljeni reper je <strong>Juice WRLD</strong>, a omiljena reperica <strong>Nicki Minaj</strong>. Najbolja rap pjesma je hit <strong>Cardi B</strong> i <strong>Megan Thee Stallion</strong> - “WAP”. The Weeknd je dominirao u r&b; i soul kategorijama. </p>