Taylor Swift je dobila počasni doktorat na sveučilištu u New Yorku, održala govor zahvale

Pjevačica Taylor Swift (32) dobila je počasni doktorat od njujorškog sveučilišta NYU, za umjetnost. Taylor je pred studentima održala dulji govor, a ceremonija je bila na stadionu Yankeesa.

- Bok, ja sam Taylor. Zadnji put kad sam bila na stadionu ove veličine, plesala sam na štiklama i nosila svjetlucavi triko. Ova odjeća je mnogo udobnija - započela je Taylor odjevena u haljinu za diplomu s kapicom.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ushićena sam što sam danas ovdje s vama dok slavimo i diplomiramo na Sveučilištu New York 2022. Nitko od nas danas ovdje nije to učinio sam. Svatko od nas je djelo onih koji su nas voljeli, onih koji su vjerovali u našu budućnost, onih koji su nam pokazali empatiju i dobrotu, ili su nam govorili istinu, čak i kada to nije bilo lako čuti. Oni koji su nam rekli da to možemo učiniti kada za to nema apsolutno nikakvih dokaza - rekla je Taylor pa dodala:

- Nikad nisam imao normalno iskustvo studiranja. Išla sam u javnu srednju školu do 10. razreda, a zatim završila školovanje radeći kod kuće i na podovima aerodromskih terminala - ispričala je, pa se zahvalila što je barem na papiru postala doktoricom.

- I nikad se nemojte bojati pokušati. Preponosna sam što dijelim danas ovaj dan s vama, hvala - zaključila je.

Taylorine riječi bile su popraćene gromoglasnim pljeskom, a ona je s ponosom preuzela svoju počasnu titulu.

