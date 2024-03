Premijer Singapura: 'Da, platili smo Taylor Swift da pjeva samo kod nas. Neprijateljski čin? Ne'

Singapurski premijer Lee Hsien Loong priznao je u utorak da je trenutno najvećoj globalnoj pop zvijezdi Taylor Swift plaćeno da svira u Singapuru i nigdje drugdje u jugoistočnoj Aziji. Swift je upravo usred niza od šest rasporodanih koncerata u Singapuru, jedinom gradu u jugoistočnoj Aziji koji je uvršten na njezinu rasprodanu svjetsku turneju Eras.

Takav raspored izazvao je prijepore u regiji, a Singapur je optužen da se razmeće novcem kako bi spriječio Swift da se svira na drugim lokacijama. Uz to su susjedne zemlje takvo sinagpursko ponašanje proglasile 'neprijateljskim činom'. Pitanje je neočekivano izbilo na vidjelo na sastanku na vrhu Saveza zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) i Australije u Melbourneu, okupljanju koje je obično više zaokupljeno pitanjima sigurnosti i gospodarskog rasta.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Naše agencije dogovorile su s njom nastupe u Singapuru i u dogovor je uvršteno da će to biti njezina jedina stanica u jugoistočnoj Aziji - rekao je premijer Lee Hsien Loong na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim australskim kolegom. 'Dogovor je postignut. I pokazalo se da je to vrlo uspješan dogovor. Ne vidim to kao neprijateljski čin prema drugima', dodao je.

- Bi li ona nastupala i u drugim azijskim gradovima da nije bilo dogovora? Možda bi, možda ne bi - rekao je Lee. Singapur je opetovano odbija iznijeti detalje o financijskim uvjetima ugovora. Tajlandski premijer Srettha Thavisin izjavio je prošli mjesec da je Singapur platio Taylor Swift tri milijuna dolara po nastupu pod uvjetom da nastupa samo ondje.

Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS

Menadžment Taylor Swift nije komentirao te kontroverze. Eras Tour na putu je da postane najisplativija svih turneja vremena, pri čemu Swift i Singapuru donosi mnogo novca. Ondje će svirati šest rasprodanih večeri pred 300.000 obožavatelja, a 70 posto posjetitelja koncerata dolaze iz inozemstva i troše do 370 milijuna dolara u gradu, prema procjenama ekonomista Maybanka. Između 1. i 9. ožujka, kada je Swift u gradu državi, broj letova za Singapur porastao je za 186%, a rezervacije smještaja gotovo su se upeterostručile. Nakon Singapura, koncertna turneja Taylor Swift dolazi u Europu.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS