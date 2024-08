Taylor Swift u brojkama: 'Teška' je milijardu dolara, dobila je 14 Grammyja i srušila par rekorda

Odrasla sam u staroj farmerskoj kući s mnogo domaćih životinja u dvorištu i borovima koje sam obožavala kititi za Božić. Kad su mi bile četiri godine, prilazila sam potpunim strancima na plaži i pjevala im pjesme iz crtića "Kralj lavova". Bila sam malo, naporno i glasno stvorenje u kičastoj haljinici. Moja je baka bila operna pjevačica rođena u Singapuru. Uvijek je pjevala i zahvalna sam joj što me naučila mnogo o glazbi. To me inspiriralo da i ja počnem pjevati, pričala je ranije u jednom intervjuu globalna pop ikona Taylor Swift (34).

