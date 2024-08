Taylorini fanovi i dalje se druže u Beču, razmjenjuju narukvice: Ne mogu zamisliti život bez nje

Prošla su dva dana otkako su fanovi Taylor Swift saznali tešku vijest za njih u vezi otkazivanja tri koncerta svjetske pop zvijezde. No, to nije obeshrabrilo popularne ‘Swiftiese’ koji su se i danas okupili u bečkoj Corneliusgasse i zapjevali brojne hitove pjevačice poput 'Shake it Off', 'Blank Space', '22' i druge.

Pokretanje videa... 01:12 Fanovi Taylor Swift | Video: Dino Stošić/24sata

Iako svoju ‘'kraljicu', kako je od milja zovu, neće vidjeti, odlučili su iskoristiti sve što im boravak u Beču pruža. Tako su prijatelji Noam i Sarah iz Izraela došli s narukvicama u XXL izdanju pa su ih poklonili svim obožavateljima tako što su ih ostavili na drveću u popularnoj ‘Swiftie’ ulici.

- Za izradu mi nije trebalo dugo, takve narukvice sam slagala još kao dijete pa mogu reći da sam profić u tome - rekla nam je Sarah (24) koja je istu napravila i prijatelju.

Obožavatelji Taylor Swift u Beču | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Ostavit ćemo ovu narukvicu svim ‘Swiftiesima’ koji su došli ovdje i planirali uživati u izvedbama naše Tay - dodao nam je Noam (24).

Prijatelji su od malena, a Taylor jednostavno obožavaju zbog njezine emocije.

- Uz njene pjesme doživite brojne emocije, od tuge zbog nečega lošeg u životu, poput prekida veze, pa sve do te neke posebne emocije kada ste kao 'kraljica svijeta' i imate osjećaj da možete osvojiti svijet - objašnjava nam Sarah.

- Tay mi je pomogla u brojnim nedaćama u životu, ne mogu zamisliti život bez nje - napominje nam Noam.

Među jednim od vodećih vokalistica u Corneliusgasseu bila je Eli (20) iz Njemačke.

- Da, bila sam devastirana kada sam čula vijesti o koncertu, došla sam tu vidjeti svoju Tay jer je stigla u susjedstvo i bila bih luda da sam to propustila - dodaje nam.

Obožavatelji Taylor Swift u Beču | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ona je došla s prijateljicama koje su također dugogodišnje prijateljice, a jednu prijateljicu 'preobratila' je da postane ‘Swiftie’.

- Jednostavno sam joj pustila neke Taylorine pjesme i objasnila što je Taylor htjela poručiti kroz njih i tako je 'prešla na našu stranu' -kroz smijeh nam govori.

Sada se upoznala s brojnim obožavateljima, a razmijenila je i narukvice.

- Narukvice sam mijenjala s brojnim novim prijateljima iz SAD-a, Rumunjske, Austrije i tako dalje, ma skoro cijeli svijet imam na rukama - zaključuje simpatična Njemica.

Beč: Obožavatelji Taylor Swift razmjenjivali narukvice u ulici Corneliusgasse | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL