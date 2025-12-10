Tea Tairović o suprugu: 'Da je mirna voda, bilo bi dosadno...'

Nakon što joj je prvi dio albuma "Aska" prikupio gotovo 100 milijuna pregleda na YouTubeu, regionalna zvijezda Tea Tairović nedavno je predstavila i nastavak - "Aska II", s 10 novih pjesama. Tim povodom družila se s voditeljicom Dorinom Duplančić u showu Extra večer na Extra FM-u i otkrila pozadinu nastajanja hit albuma.

Foto: Gordan Svilar

- Drugi dio je znatno mračniji, to je moj dojam kao autora, kao izvođača, kao producenta. Tako i treba biti jer svaka priča ima dva kraja - rekla je Tea pa otkrila detalje oko imena albuma.

"Bilo je komentara zašto se drugi dio ne zove 'Vuk', po pripovijetci 'Aska i vuk', ali taj naziv je jednostavno nemoguć u mom slučaju, zato što sam ja Aska. Ja se borim protiv vukova i znam da to nikada ne mogu postati. Štoviše, ponekad bih možda i voljela biti na toj drugoj strani, mislim da je takvim ljudima mnogo lakše."

Neke pjesme, poput "Oprostite sudija", nose posebne priče, ali i novi zvuk kada je u pitanju Tea.

- Melodija za tu pjesmu mi je jednostavno došla i čim sam došla u studio odmah smo znali da je aranžman u rock stilu onaj pravi. Zvučalo je moćno, stvarno, iskreno... Iako sam ju u jednom trenutku htjela dati nekom drugome, jer je bio potpuni izlazak iz moje komfor zone, ali me aranžer Marko Gluhaković odgovorio i na tome sam mu zahvalna - ispričala je glazbenica koja je u svibnju održala spektakularan koncert u Areni Zagreb.

Za Extra FM je otkrila i da je odbila prijaviti svoju hit pjesmu za Eurosong: "Ponudili su mi da pjesma 'Ker finansijer' bude za Eurosong, ali nisam htjela. Zato što mislim da bih morala prilagoditi tekst, a nisam bila spremna na to, jer mislim da je tekst jedna vrlo važna karika u toj pjesmi i nisam bila spremna žrtvovati ga. A mislim da bi od mojih pjesama dobro prošle 'Çok Güzel' i 'Opa'."

Osim što joj karijera neprestano ide uzlaznom putanjom, Tea je ispunjena i na ljubavnom planu. Početkom godine udala se za dugogodišnjeg partnera Ivana Vardaja.

- Snažne su emocije. Ja sam vatrena osoba i, iskreno, sa mnom je teško imati mira. Moj je muž tipičan jarac, čvrsto stoji na zemlji, a kad ga jednom isprovociraš, nastane pravi kaos. Mislim da je to možda i recept za lijepu vezu koja dugo traje. Da je mirna voda, bilo bi dosadno - zaključila je.

Foto: Gordan Svilar