Teatar uz more donosi ljeto puno smijeha, glazbe i emocija

Iako je predstavljanje nove sezone Teatra uz more trebalo biti tek jedno u nizu uobičajenih medijskih okupljanja, sinoćnja večer u splitskoj Lori bila je sve drugo samo ne klasična press konferencija.

Glas o predstavljanju šeste sezone popularnog kazališnog festivala među Splićanima se proširio gotovo spontano pa je gledalište u Lori vrlo brzo bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta. Brojni uzvanici složili su se da je atmosfera više podsjećala na festivalsku večer ili premijeru predstave nego na formalno predstavljanje programa, što je iznenadilo i voditeljice svečanog programa, glumice Petru Kraljev i Uršulu Najev, koje su sam početak večeri najavile šalom: "Je li ovo predstava ili press konferencija?”

Uz Petru i Uršulu, koje su od prve godine zaštitna lica Teatra uz more, publiku je kroz večer glazbeno pratio i violončelist Martin Kutnar izvodeći neke od najljepših domaćih skladbi.

Split: Svečano predstavljanje programa 6. sezone Teatar uz more | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Upravo zahvaljujući Teatru uz more Lora je posljednjih godina postala omiljena ljetna štacija svih zaljubljenika u kazalište i glazbu, a kako su najavili organizatori, ondje će se i ove godine održati kompletan festivalski sadržaj. Na istoj toj pozornici sinoć su dodijeljene i zahvalnice za poseban doprinos festivalu, i to HNK u Šibeniku te splitskim novinarkama Jasenki Leskur, Marioli Milardović Perić i Mirandi Hrabar.

Službeni festivalski program ove se godine otvara premijernom izvedbom predstave 'Solo u dvoje', koja stiže 18. lipnja u produkciji B GLAD Produkcije. U predstavi glume Filip Detelić, Uršula Najev i Petra Kraljev, dok režiju potpisuje Borko Perić dok je autor Igor Weidlich. Kako se sinoć moglo čuti, ova je komedija predstavljena kao jedan od glavnih aduta ljeta i projekt koji bi mogao obilježiti novu kazališnu sezonu.

Posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzima i glazbena večer „S rukon za ruku s... Meri“, koja će se održati 30. lipnja, kada će publika imati priliku uživati u koncertu legendarne Meri Cetinić. Organizatori su istaknuli kako Meri posljednjih godina nastupa vrlo rijetko, zbog čega ovaj koncert nosi dodatnu emociju i posebnu vrijednost. Njezin pristanak da bude dio festivala predstavlja veliko priznanje Teatru uz more, a publiku očekuje intimna i emotivna glazbena večer koja će zasigurno biti jedan od vrhunaca ovogodišnjeg programa.

Posebno emotivna večer bit će „Arsenov feral“, glazbeno-poetska večer posvećena velikom Arsenu Dediću, jednom od najvažnijih autora regionalne glazbene i književne scene, koji nas je napustio 2015. godine. Arsenov feral u izvedbi HNK Šibenik najavljen je za 28. srpnja, na sam rođendan glazbenog velikana, kao hommage njegovu golemom umjetničkom nasljeđu koje i danas snažno živi među publikom svih generacija.

Publiku očekuju i brojni kazališni hit naslovi: komedije 'Kako ubiti suprugu ili supruga bez suvišnih zašto', 'Direkt u glavu', nova predstava Darie Lorenci Flatz "Ja, glumica", kao i urnebesna komedija "Provod". I šlag na torti za sve ljubitelje komedija, dalmatinska premijera komedije "Skliske vježbe" ' legendarnih Đurđe i Franka. I to sve do kraja srpanja, a kolovoz i rujan nose nova kazališna iznenađenja.

Sinoćnja večer bila je prilika i da se mnogi uvjere kako je ovaj festival u samo nekoliko godina prerastao u jedan od najprepoznatljivijih ljetnih kazališnih projekata u Hrvatskoj, a to je naglasio i njegov producent Tadija Kolovrat.

- I ove godine nastavljamo širiti svoju mrežu ljetnih pozornica, nakon što smo lani otvorili nove lokacije u Šibeniku i Rogoznici. Ponosni smo i na uspješnu suradnju s Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku, koja je izrasla iz dječjih predstava u ozbiljno partnersko povezivanje kroz zajednička gostovanja i projekte diljem Hrvatske. U sklopu te suradnje održavaju se i 'Dani HNK Šibenik u Hvaru', koji će ove godine biti organizirani treći put zaredom - istaknuo je Tadija Kolovrat, koji je uz Damira Bubala najzaslužniji što Teatar uz more već šestu godinu zaredom pretvara hrvatsku obalu i otoke u veliku ljetnu pozornicu kazališta, glazbe i zajedničkih emocija.