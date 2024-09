Tena Nemet Brankov za 24sata: 'Zaljubila sam prošle godine na sajmu janjetine u Benkovcu...'

Još četiri sata gledatelje dijeli do nove RTL-ove serije 'Sjene prošlosti'. Napeta dramska poslastica kreće danas u 20:15 sati. Iznenadni susret četiriju prijateljica nakon dvadeset godina, tajne koje izlaze na površinu, želja za moći i brojne intrige dovest će do zločina i velike policijske istrage na čijem čelu su inspektori Darija i Kruno.

U ulozi inspektorice gledat ćemo Tenu Nemet Brankov (30). Bila je u dugoj vezi koja se okončala, a Iako joj je karijera najvažnija, osjeća se usamljeno i želi ljubav. Kolega Kruno (Andrej Dojkić) joj se sviđa, ali ne želi napraviti prvi korak jer je za nju, prije svega, profesionalnost na prvome mjestu.

Foto: RTL

Imate li sličnosti s njom s Darijom?

Ona je mlada inspektorica koja prvi put radi na velikom slučaju i izgara za prilikom koja joj je ponuđena. Ambiciozna, strastvena, pomalo naivna i neiskusna, ali vrlo detaljna i pravedna u tome što radi. Jedna od njezinih karakteristika je to što vidi dobrotu u svakom i vrlo brzo ostaje razočarana, često i šokirana ljudskim ponašanjem. Inspektor Rimac joj je veliki uzor i oslonac. Vrlo brzo sam zavoljela Dariju, ima nešto lijepo u toj naivnosti i potpunoj otvorenosti prema svijetu i ljudima. Rekla bih da je dugo vremena bila sačuvana od stvarnog života. Naš zajednički nazivnik su posvećenost poslu, osjetljivost na nepravdu bilo koje vrste i pomalo donkihotovska potreba da učinimo svijet boljim mjestom.

Koliko vam je uloga izazovna? Jesu li vam naporno na setu?

Uloga mi je novitet, dosad sam vrlo često utjelovljavala likove s druge strane zakona, pa mi je Darija izazovan i vrlo zanimljiv zadatak. Rasporedi su raznovrsni, ima težih, ali i lakših dana, trudimo se da atmosfera uvijek bude na razini dok se radi.

Kako je glumiti s Andrejem Dojkićem, a s kim ste najviše kliknuli na snimanju?

Andrej i ja dijelimo istu pozornicu kao radno mjesto, u Gavelli, ali dosad nismo imali prilike raditi zajedno u matičnom kazalištu i ovo nam je prvi zajednički projekt. Nadam se da ćemo u budućnosti raditi zajedno jer je Andrej sjajan i vrlo zabavan kolega. Osim Andreja u slobodno vrijeme, izvan seta, često se susretnem i s kolegicom Anom Maras Harmander.

Foto: RTL

Utjelovili ste brojne kazališne i televizijske uloge... Koja vam je najdraža?

Volim sve svoje uloge, zaljubljive sam prirode i volim ih na različite načine, ali najveću ljubav osjećam prema svojoj prvoj velikoj filmskoj ulozi. Uloga Nike u filmu 'Trampolin', a uloga koja mi uvijek izvuče osmijeh na lice je Mala Ibru u predstavi 'Svinje' jer je inspiracija za istu bila Margita, kći moje prijateljice Ivane Roščić.

Postoji li nešto na što nikad ne biste pristali za ulogu?

Ne bih nikad pristala na ulogu koja mi je dosadna.

Kakva je Tena privatno? U čemu najviše uživate?

Treniram, kuham, čitam, provodim vrijeme u dugim šetnjama sa svojim psom i vrlo često sanjarim budna. Trudim se što više putovati, otkrivati druge kulture, upoznavati nove ljude i širiti svoje svjetonazore.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Kako je bilo odrastati u obitelji vrsnih glumaca, Slavka Brankova i Marine Nemet?

Imala sam lijepo i bezbrižno djetinjstvo. Privilegija je bila odrastati u kazalištu i njegovim čarolijama uz dva vrlo neobična roditelja. Ponekad sam se osjećala kao ženska inačica Harryja Pottera. Sigurna sam da je to uvelike odredilo moj životni put, ali ljubav prema kameri dogodila se puno kasnije i na to nitko nije imao utjecaja osim Ingmara Bergmana i mene. Zapravo, nikad nisam čula da netko uspoređuje moju karijeru s njihovom, a teret prezimena mi je odavno pao s leđa, s ponosom ga nosim.

Koji njihov savjet pamtite i danas?

Ono čemu su me oboje naučili su sloboda i empatija, to njegujem i to mi je jako važno. Mogućnost da osjećam emocije cijelim svojim bićem i sloboda da se usudim igrati cijeli svoj život. Na sceni i izvan nje.

Foto: Privatni album/kolaž

Jeste li zaljubljeni?

Da. Sretna i zaljubljena, u svog dečka kojeg sam upoznala prije godinu dana na sajmu janjetine u Benkovcu. Ljubav ipak ide kroz želudac.