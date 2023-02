Tenzije između parova sve više rastu, Dario: 'Ona želi u Dubai, ja bi na pecanje. Očajan sam...'

Eksperiment 'Brak na prvu' u fazi je upoznavanja obitelji i prijatelja partnera, što je važna karika za produbljivanje odnosa.

Marko je objašnjavao kako su Andrea i on prošli neke uspone i padove te da su sada ojačali, a Andrea se dogovorila da će se čuti sa sestričnom Ivonom.

- Marko je upoznao moju mamu, koja mi je najvažnija, a što se tiče ostatka obitelji, upoznat će ih kad budem sigurna da među nama ima nešto ozbiljno i da je vrijeme da ih upozna - rekla je Andrea, a Marko je bilo drago što upoznaje sve veći krug njezine obitelji. Marka je zanimalo kakav je Andrein dosadašnji odnos s muškarcima, a Andrea ih je ostavila da popričaju nasamo.

Manuela i Tihomir našli su se s njezinom prijateljicom koja je odmah primijetila kako ona baš i nije sretna u braku.

- Za mene je i prijateljstvo jako vrijedno ako već neće biti ljubavi - objašnjavao se Tihomir dok Manuela smatra da je prevrtljiv jer je njoj rekao da nema prijatelja i ne vjeruje da zna graditi prijateljstva.

Kad su Tihomir i Manuela ostali sami, on joj je rekao kako mu se kod nje nije svidjelo to što mu je rekla da je ušla u show iz zafrkancije, a dotad je Manuela otvorila dušu članu produkcije.

- Pun mi je kufer. Baš trpim totalno. Sve što više doznajem o njemu, još me više nervira. On je totalna suprotnost od prijatelja kakav ti treba. Prijatelj treba biti lojalan i timski igrač, što on nije. On je samo jedinka, solo i govori da nije imao za prijatelje jer je imao familiju - rekla je.

Petra i Dario otišli su na masažu, a ona mu je prepričavala kako to izgleda kad s prijateljicama ide u Dubai.

- Svaki put kad spomenem Dubai, njemu se diže kosa na glavi, on tamo ne bi ni mrtav otišao - rekla je, a Dario je njoj opisivao idealan odmor te spomenuo pecanje.

- Nemam ništa protiv hotela, ali to ti ne ostane u sjećanju. Super su mi neke lude stvari - objasnio je i dodao kako smatra da Petra nije zadovoljna sobom zbog ljudi s kojima se druži.

- On je neki miks dečka sa sela i dečka iz Londona tako da mislim da je uzeo dobre stvari jednog i drugog - dodala je Petra i potom iznenadila Darija maskom za lice.

- Osjećam se očajno. Teško. Izgubio sam svu svoju muževnost - šalio se Dario.

Dok su bili u jacuzziju, a Petra mu je objašnjavala da se od njihove ružne svađe promijenio nabolje. Dario ju je pohvalio što se manje šminka, a ona se zafrkavala da joj on skriva šminku jer pola toga više ne može naći.

- Sve sam napravila za mir u kući - šalila se Petra, a Dario dodao kako to jako cijeni.

Heda i Zoki otišli su u lunapark, gdje su se super zabavljali.

- Zoran je jako zreo što se tiče njegova posla, jako lijepo odgaja dijete i ima taj duh zbog čega uvijek znam da će nam biti zabavno - rekla je Lorena do je Zoran objašnjavao kako je to odgajati žensko dijete te da sve nekako prirodno ide kad postaneš roditelj.

- Nemam želju roditi, a jako mi je slatko čudi kako Zoran priča s kćeri na videopoziv i koliko ona želi da se on vrati, kako promijeni glas dok priča s njom - rekla je Hedviga te dodala kako njezina obitelj počinje vjerovati da su njih dvoje u pravoj vezi.

Lorena je dan počela učeći i slušajući baroknu glazbu, a Stefan je komentirao to što mu nije kuhala nekoliko dana.

- On je razmaženo derište - šalila se Lorena dodajući kako joj nikad nije problem kuhati ili spremati.

Kasnije su se našli s Loreninom mamom Danijelom, koja je komentirala da joj djeluju sretno i zadovoljno te da dobro utječe na nju jer ju je malo smirio.

- Ona je još energičnija inače?! Ne razumijem koliko možeš biti energičan? - čudio se Stefan.

- Mislim da se zaljubio u moje kuhanje - rekla je Lorena mami, a Stefan je dodao da je to plus te da, otkako je u braku, nije imao vremena pomisliti na druge žene. Lorena je bila zadovoljna kako komunicira s njezinom mamom.

Manuela i Tihomir otišli su igrati tenis kako bi svoje prepucavanje možda riješili na sportskom terenu.

- Iskreno, malo mi je dosta ovog braka i života udvoje. Odrađujem to, može se tako reći - rekla je Manuela, a Tihomir se šalio da će je izmučiti na terenu.

- Što smo dulje u eksperimentu, primjećujem da se komunikacija gubi. Manuela ima svoje faze kad joj je teško i onda komunikacija malo pada - rekao je Tihomir, a Manuela dodala kako njih dvoje nemaju nikakvu budućnost.

Miljana i Marko A. bili su jedini su par koji nije bio pozvan na roštilj kod Lorene, a Hedviga i Zoran bili su jedini par koji je došao kod njih na ručak. Heda je objasnila da su došli jer su s njima provodili neko vrijeme te da su oni prema njima stvarno dobri, ali da ostali kandidati ne misle tako.

- Došli ste kod nas na ručak zato što netko drugi nije htio? - zanimalo je Miljanu dok je Zoran rekao da se ostalima nisu svidjeli njezini komentari tijekom ceremonije.

Miljana je objašnjavala da su Marko A. i ona to šaptali jedno drugome a da su ostali glasno pričali i smijali se kad su njih dvoje bili kod eksperata te da ih je Manuela prisluškivala.

- Testirala sam Manuelu da vidim hoće li jedva dočekati da pomrsi konce i prepričava dalje, što sam i očekivala od nje - rekla je Miljana.

- Ako su se kroz nas i taj neki animozitet prema nama povezali, meni je drago, ako netko mora biti bad guys, onda smo to mi i onda su oni jača grupa. Nema problema, nije prvi put - komentirao je Marko A. to što nisu bili pozvani na roštilj.

Zoran je smatrao da komunikacija otpočetka nije počela kako treba te da su se oni osjetili prozvano pa su se počeli braniti.

- Nadam se da će vam drugi parovi oprostiti što ste bili kod nas - nastavila je Miljana, a Heda je objasnila da se ne želi ni s kim svađati te zahvalila na ručku.

Andrea i Marko od stručnjaka su dobili zadatak da si priznaju najdublje strahove i propuste koje vuku iz prošlih veza. Andrea je komentirala kao je njoj to jedan od najtežih zadataka zato što joj je jako teško nešto priznati i najmanje voli pričati o tim stvarima. Marko se prisjetio razdoblja studiranja, kad nije uvijek bio fer prema ženama.

- U jednom trenutku bio sam s tri cure istovremeno - otkrio je i objasnio da nije mogao odabrati između njih te da tada nikome nije znao reći 'ne'.

Andrea je otkrila da se boji da nekome novom tko uđe u njezin život neće moći vjerovati, ne zna zbog čega je tako, ali želi to promijeniti i smatra da je već veliki korak to što mu je to priznala.

- Samo želim znati da je osoba pored mene iskrena i da joj mogu vjerovati - zaključila je.

Na kraju dana parovi su dobili pismo - bili su pozvani na cjelodnevno druženje s ostalim parovima. Miljani se to učinilo kao forsiranje i nije bila sigurna hoće li ići, a što čeka parove - doznat ćete u sljedećoj epozodi "Braka na prvu".

