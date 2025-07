Tereza Kesovija čestitala je rođendan Gabi Novak: 'Mislim na nju sada više nego ikad...'

Glazbena diva Gabi Novak jučer je proslavila svoj 89. rođendan, a posebnu čestitku uputila joj je njezina dugogodišnja prijateljica i kolegica Tereza Kesovija.

- Moja Gabi je napunila 89 godina. Više od 65 godina dijelimo životnu priču. A sada mislim na nju više no ikad s puno ljubavi i zahvalnosti za naše dugogodišnje prijateljstvo - napisala je Tereza na Instagramu. Uz poruku je podijelila i emotivnu snimku na kojoj, zajedno s drugim hrvatskim pjevačima, izvodi pjesmu 'Hrabri ljudi', koju je Gabi 2002. godine snimila s pokojnim suprugom Arsenom Dedićem.

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja i kolega iz glazbene industrije. Među njima se oglasio i Jacques Houdek: "Sretan rođendan našoj divnoj Gabi. Zdravlja, mira... A Teri najveći poljubac i zagrljaj."

Gabi Novak prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u životu. Prije nekoliko tjedana preminuo joj je sin jedinac, poznati pijanist i skladatelj Matija Dedić. Na komemoraciji u njegovu čast, Tereza Kesovija se obratila s dirljivim riječima.

- Gabi i ja smo blizanke. To što ona osjeća prema meni, to ja osjećam prema njoj. Tako će biti dok živimo i ona i ja. A Matija, on je tu u sredini između nas dvije, i Arsen. I zauvijek će tako biti - kazala je tada medijima.