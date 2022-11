Tereza Kesovija: Jimmy Stanić, Drago Diklić i ja imamo gomilu pjesama, a publika je i dalje tu

Croatia records, moja posljednja i prva ljubavi, zapjevala je pjevačica Tereza Kesovija (84) u predvorju Velike Dvorane Vatroslava Lisinskog prilikom uručivanja nagrade 'Nova ploča', koja se dodjeljuje za posebna dostignuća na području domaće glazbene industrije.

Nagrada je dodijeljena i njezinim kolegama Dragu Dikliću (84) i Stjepanu Jimmyju Staniću (93) te diskografskoj kući Croatia Records.

- Zahvaljujem se malo starijim kolegama, zaslužili su, diljem svijeta prenosili su svoju glazbu. Ja sam Tere, tako me zovu i ništa mi nije žao, drago mi je jer naša ljubav, tvoja Jimmy i tvoja Fiko, razlog što smo još tu i što još na sceni možemo dati, a imamo još gomilu pjesama. Glasovi su nam još tu, a publika nam je isto tu - rekla je Tereza u govoru.

Foto: Bojan Zibar

Jimmy Stanić je obradovao i oduševio publiku iznenadnim nastupom, a nagrađeni su održali i govore.

Foto: Bojan Zibar

- Zahvaljujem se svima na divnim riječima i čestitam Croatia Recordsu na 75 godina. Ja sam prije toga već pjevao, ali nitko nije snimao, nije bilo aparature za to. - našalio se Jimmy te dodao:

- Ali eto, i to sam dočekao. Zahvaljujem se mojoj publici, kojoj uz svoju suprugu Barbaru dajem sve kako bi bili zadovoljni i nasmijani.

Foto: Bojan Zibar

Drago Diklić ostavio je neizbrisiv trag u desetljećima dugoj glazbenoj karijeri, a naročito kroz svoju diskografsku kuću ALTA koju vodi još od 1970. godine.

Foto: Bojan Zibar

- Ova nagrada me posebno veseli jer je to prva nagrada za moju diskografsku kuću. Dobio sam puno nagrada u životu, ali kao vlasnik prve privatne diskografske kuće kod nas, u ono davno vrijeme, ova me nagrada posebno veseli. Drago mi je i da je Jimmy dobio istu nagradu - rekao je Drago kojemu je Jimmy na maturalnoj večeri otpjevao pjesmu 'Plavi poštar' na Ribnjaku.

Foto: Bojan Zibar

U ime diskografske kuće Croatia Records riječi zahvale za nagradu uputio je direktor Želimir Babogredac.

„Ovo je još jedno veliko priznanje diskografskoj kući Croatia Records koja ove godine obilježava sedamdeset i pet godina svog postojanja. Ono je ujedno i priznanje svim ljudima koji su tijekom svog radnog vijeka stvarali Jugoton kakav pamtimo i Croatiu Records kakva danas postoji. S potpunim pokrićem dobili smo epitet "diva iz Dubrave", a i danas smo najrespektabilnija diskografska kuća u regiji. Tijekom godina pretvorbe i prilagodbe, uvođenja novog poslovanja i novih tehničkih uvjeta, Croatia Records odolijevala je svakom vremenu i pokazala da je lider i u prepoznavanju i praćenju svjetskih trendova u glazbi i diskografiji. Ponosan sam na činjenicu da sve naše planove uspješno realiziramo, što smo poslovanje uspostavili u cijeloj regiji i što imamo brojne suradnike koji s jednakim entuzijazmom prate i vole glazbu. Nagrade su uvijek znak da smo na dobrom putu i da sve što radimo je prepoznato kao vrijedno, no isto tako nagrade su obaveza i poticaj za daljnji rad, čemu se veselimo“, zaključio je Babogredac.

