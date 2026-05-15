POVRATAK U PROŠLOST

Tereza Kesovija objavila snimku s Eurosonga staru 54 godine: 'Ovako se to radilo nekada...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Tereza Kesovija objavila snimku s Eurosonga staru 54 godine: 'Ovako se to radilo nekada...'
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

U jeku Eurosonga, naša glazbena diva Tereza Kesovija podsjetila na neka druga vremena

Dok Europa s nestrpljenjem iščekuje finale 70. Eurosonga u Beču, hrvatska glazbena diva Tereza Kesovija povela je svoje pratitelje na društvenim mrežama na emotivno putovanje u prošlost. Objavom arhivske snimke svojeg nastupa podsjetila je na dane kada je Eurovizija imala drugačiji sjaj, izazvavši lavinu nostalgičnih reakcija.

Tereza je na svojem službenom Instagram profilu podijelila isječak nastupa s pjesmom "Muzika i ti", s kojom je 1972. godine u Edinburghu predstavljala tadašnju Jugoslaviju. Snimka prikazuje mladu pjevačicu upečatljivog glasa u elegantnoj crnoj kreaciji s prozirnim rukavima i svjetlucavoj suknji, kako suvereno vlada pozornicom.

Njezina izvedba, ispunjena dramatičnim gestama i snažnim emocijama, savršen je primjer vokalne i scenske snage koja ju je proslavila diljem svijeta. No, ono što je, uz Terezinu izvedbu, najviše privuklo pažnju jest element koji današnjem Eurosongu nedostaje - veliki orkestar koji glazbenike prati uživo.

Upravo je taj prizor potaknuo Terezu na kratak, ali znakovit komentar: "Ovako se to radilo nekada....". Njezina objava slavi eru kada su live izvedbe uz pratnju orkestra bile obavezan i središnji dio natjecanja. Ta praksa, napuštena krajem devedesetih godina zbog financijskih i produkcijskih razloga, za mnoge ostaje simbolom "prave glazbe" i autentičnosti koju današnje matrice, prema mišljenju mnogih, ne mogu zamijeniti. Snimka iz 1972. godine, kada je Kesovija osvojila visoko deveto mjesto, tako je postala savršen podsjetnik na zlatno doba Eurovizije.

Nije trebalo dugo da objava izazove snažne emocije kod pratitelja. Komentari su se redali jedan za drugim, a gotovo svi su dijelili isti nostalgični sentiment. "Vrijeme, kad je muzika bila muzika i kad je pjevač znao pjevati", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "A sad je to veliki cirkus". Mnogi su se prisjetili kako su nekada s uzbuđenjem iščekivali prijenos, koji se mogao slušati i na radiju, ističući kako se nekad cijenio isključivo glas, dok danas produkcija i vizualni dojam često zasjenjuju samu pjesmu.

Podsjetimo, početkom svibnja Tereza Kesovija održala je dirljiv oproštajni koncert u Splitu.

 *uz korištenje AI-ja
