Naša glazbena diva Tereza Kesovija (83) danas je gošća na svečanom ručku s Emmanuelom Macronom (43) u zagrebačkom hotelu Esplanade. Za Story je otkrila što planira reći francuskom predsjedniku ako dobije priliku.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nešto što se tiče njegovog novog mandata u koji čvrsto vjerujem. Nadam se da će tijekom novog mandata poraditi na tome da još više zbližimo naša dva naroda i naše dvije zemlje. Mislim da neću imati mnogo vremena razgovarati s njime, ali svakako ću ga pozdraviti. Tamo će biti veleposlanik Veyssiere koji mi je jako drag i ujedno je i predsjednikov prijatelj - rekla je Tereza, koju su zatim upitali je li uzbuđena oko susreta s Macronom.

- Predugo sam u tom svijetu. Sretala sam i ove i one i nikada me to u toj mjeri nije fasciniralo. Mene zapravo fascinira čovjek, a ne njegova funkcija. Ako je netko čovjek, onda možete i o funkciji govoriti kao o nečemu dobrom, kvalitetnom, plemenitom i uspješnom - zaključila je pjevačica.

Kesovija je jedna od stotinjak uzvanika koji će danas družiti s Macronom, a za to postoji i razlog. Naime, Tereza je, osim u Hrvatskoj, veliku karijeru izgradila i u Francuskoj. Predsjednik Chirac ju je 1999. odlikovao Vitezom reda umjetnosti i književnosti, a od Macrona je ove godine dobila zlatno odličje časnika reda i umjetnosti.

Francuska karijera naše dive započela je još 1965. godine kada je otpjevala 'La Chanson de Lara' iz filma 'Doktor Živago' i zadivila francusku publiku. Nakon toga, sva vrata su joj bila otvorena. U Francuskoj je surađivala sa zvijezdama kao što su Serge Lama, Tino Rossi, Gilbert Bécaud i Rita Pavone.