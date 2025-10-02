Obavijesti

DOKTOR 'ZGODNI'

Teška bolest poznatog glumca iz 'Uvoda u anatomiju': 'Borit ću se do posljednjeg daha'

Piše Zrinka Medak Radić,
Teška bolest poznatog glumca iz 'Uvoda u anatomiju': 'Borit ću se do posljednjeg daha'
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Ericu Daneu koji u Uvodu u anatomiju glumi doktora Marka Sloana, ranije je dijagnosticirana rijetka i neizlječiva bolesti amiotrofične lateralne skleroze (ALS). Sada je otkrio kako se ne predaje

Poznati glumac iz 'Uvoda u anatomiju' Eric Dane (52) u travnju je objavio da boluje od rijetke i neizlječive bolesti, amiotrofične lateralne skleroze (ALS), neurodegenerativne bolesti koja postupno zahvaća živčani sustav i uzrokuje paralizu mišića. 

U videu objavljenom na TikToku, Dane je otvoreno govorio o svom putu s ALS-om, javlja People.com.

ERIC DANE Zvijezda 'Uvoda u anatomiju' je objavio da ima neizliječivu i tešku bolest: Obitelj je uz mene
Zvijezda 'Uvoda u anatomiju' je objavio da ima neizliječivu i tešku bolest: Obitelj je uz mene

- ALS je zadnja stvar koju žele dijagnosticirati bilo kome. Često treba puno vremena da se dođe do dijagnoze, a to onda sprječava ljude da sudjeluju u kliničkim ispitivanjima - rekao je glumac. Istaknuo je kako je važan upravo taj zakon jer “širi pristup” tretmanima za sve oboljele. 

Sa suprugom Rebeccom Gayheart ima dvije kćeri, Billie Beatrice (15) i Georgia Geraldine (13), koju mu daju snagu. Kaže da želi biti prisutan u njihovim životima: vidjeti ih da diplomiraju, vjenčaju se, možda i da postanu roditelji, i da se nada da će moći sudjelovati u svim tim trenucima. 

- Zato ću se boriti do posljednjeg daha - rekao je. 

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Stoga se Dane sada zalaže za ponovnu potvrdu zakona ACT for ALS, koji istječe 2026. godine., a tim je povodom posjetio Washington D.C. u društvu organizacije I AM ALS kako bi lobirao za obnovu navedenog zakona. 

