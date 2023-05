Teška priča Nore iz 'Survivora': Majka se drogirala, izgubila je dijete, a u školi su joj se rugali

Šest je natjecatelja nadomak finalu u 'Survivoru', a prethodnoj epizodi napustila ih je Nora Dominko (23). Svoju je avanturu u showu završila, a stigla je u finalni tjedan kojemu se i nije nadala.

- U jednu ruku mi je krivo, jer je bilo stvarno blizu kraja, ali s druge strane nisam ni očekivala da ću doći do ovdje - rekla je pred kamerama i priznala kako je naučila da ne treba odustati unatoč crnim mislima koje je imala.

Foto: NOVA TV

- Najveća promjena kod mene je ta da sam shvatila kako nisam asocijalna. O nekima sam prebrzo donosila zaključke, ali nisam ni o kome mislila zlonamjerno - poručila je dalje Nora koju život nije mazio, a cijeli je život trpjela maltretiranje zbog odrastanja u vjerskoj sekti.

- Odrasla sam u sekti, vjerskoj zajednici, koja se pretežito bazirala na hinduizmu. Pošto sam živjela u malom selu i išla u školu u malenom gradu, znali su svi tko sam i odakle dolazim. To je potaknulo zezanja i maltretiranja. Često sam se susretala s time da me nazivaju sektašicom, gledali su me čudno, vidjelo se da ni roditeljima ni djeci ne odgovara što sam u njihovu društvu - ispričala je Nora u emisiji jednom prilikom.

Foto: NOVA TV

Njena majka živjela je u Švicarskoj, a ona je tamo odlučila otići da bi pronašla bolji život. Međutim, nije sve bilo onako kakvim je zamislila.

- Mama je bila ovisnik o drogi, od svoje 13. ili 14. godine. Kada je upoznala mog tatu je prestala s tim, zatrudnjela je sa mnom i bila je čista. Kada sam imala tri godine, moji su se rastali jer je ona opet krenula u drogeraške vode. U međuvremenu je otišla u Švicarsku, tamo se izliječila, upoznala novog muža, dobila dijete, našla posao, ajmo reći da se sredila - ispričala je.

Foto: Nova Tv

Nora je pokušala nadoknaditi 18 godina njihove udaljenosti u godini dana, što je bilo nemoguće. Bilo je sve dobro do jednog trenutka kada je shvatila da se majka ponovno drogira.

- Umrla je na kraju od predoziranja, u istom stanu gdje smo brat i ja bili. Shvatili smo da je uzela neku drogu... Sjećam se da me očuh probudio oko pet ujutro i rekao da moramo ići u bolnicu, pozdraviti se s mamom, da će joj isključiti aparate jer su joj svi organi otkazali - prisjetila se tada.

Foto: NOVA TV

Nora je doživjela i živčani slom, ali je nakon što je odvedena na psihijatriju krenula s tretmanom liječenja i razgovora. Najveću utjehu tada joj je pružao njen brat.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

- Brat mi je bio sidro jer sam bila svjesna koliko je i njega pogodila mamina smrt i kako bi mu bilo da uz nju, izgubi još i mene. Koliko god imala ožiljaka po sebi, mislim da ih na srcu imam puno, puno više - priznala je Nora koja se suočila s još jednim velikim gubitkom.

- Sve je bilo okej, ali se u sedmom mjesecu trudnoće ispostavilo da nešto nije u redu. Beba je rođena živa, ali nisam imala prilike vidjeti ju niti držati u rukama, samo sam čula njen plač. Idući dan su mi javili da je beba umrla zbog srčane mane - prisjetila se pred kamerama.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

- Trudan si, osjećaš udarce, pripremili smo sobu, iščekuješ, pripremaš se za skroz neki drugi život i to onda sve nestane preko noći. U tom momentu mi je isto falila mama, zapravo onda kada sam već saznala da sam trudna - otkrila je Nora.