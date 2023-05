Leo je nakon duela s Davidom napustio Survivor: 'Moj san se nije ostvario, ali izlazim jači...'

Budući da je u 'Survivoru' ogrlicu osobnog imuniteta u igri na poligonu osvojio Denis, upravo je on mogao diktirati kako će se dalje odvijati situacija u plavom plemenu, pa je svoju taktiku iznio Leu. Naime, ako bi Leo pristao glasati za Noru, Denis bi za duel izabrao Antoniu. No, u slučaju da Leo svoj glas da Davidu i David završi u duelu, Denis bi mu za suparnika izabrao Lea. Međutim, Leo nije htio pristati na takav dogovor, pa je s Antoniom i Norom svoj glas dao Davidu, čime je David dobio tri, a Nora dva glasa na nominacijama. David je tako postao prvi duelist, a Denis je potom za duel, kako je i najavio, prozvao Lea.

Ogrlicu osobnog imuniteta Denis je osvojio na poligonu na kojem se natjecao s ostalim kandidatima iz plavog plemena te mu je na kraju ostalo najviše života. U crvenom timu, u kojem se nalaze samo četvrtfinalisti, Anja je osvojila bod koji će koristiti u sljedećim natjecanjima. Njih dvoje kao pobjednici, dobili su još jednu posebnu nagradu – večeru u zraku.

- Pozitivno sam se iznenadila Denisom. Prvi put sam imala priliku provesti više vremena s njim i moram priznati da me oduševilo koliko je duhovit - komentirala je Anja, a i ona se njemu svidjela.

- Djevojka je super, zabavna, smiješna, pozitivna - kazao je Denis.

Na plemenskom vijeću, Denis je odlučio pričekati tko će od članova plemena biti izabran brojem glasova, pa je mudro prozvao Lea, a osvrnuo se i na Noru kazavši da je ona najslabiji natjecatelj.

- Ni sama ne znam kako sam dogurala do ovdje. Moje ime se na papirima za nominacije našlo od početka. Najlošija sam statistički. Možda me izvuklo to što sam imala dobre međuljudske odnose i kad su se svi svađali, ja sam izmigoljila. Svako plemensko vijeće sam očekivala da ću biti izglasana, a nisam bila i išla sam korak po korak i eto me tu - objašnjava Nora, a Leo napominje da nije riječ samo o sreći, jer je Nora dva puta bila u duelu i oba puta je pobijedila.

U duelu u kojem su morali dvostruko balansirati bolji je bio David, a Leo je time postao član porote.

- Prvi cilj mi je bio ući ovdje, a kad sam došao rekao sam da idem do kraja. Upoznao sam puno različitih i predivnih ljudi. Ojačao sam mentalno, što će mi pomoći puno u mom sportskom životu. Izlazim samo još jači odavde - rekao je Leo te poručio za kraj:

- Moj san se nije ostvario. Svaki poraz za mene je lekcija. Želim motivirati ljude da se što više smiju, jer nam treba što više osmijeha u svijetu da bi nam svijet bio bolji.

Ne propustite finale showa u nedjelju 28. svibnja u kojem ćemo doznati tko će se ove godine okititi titulom novog Survivora.