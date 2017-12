Teški dani za Matta Damona: Preminuo je njegov otac Kent

Kent Damon preminuo je 14. prosinca nakon bitke s karcinomom. Za tešku dijagnozu saznali su prije osam godina, a posljednjih nekoliko mjeseci stanje mu se pogoršalo.

- Moj tata je jako bolestan. Molite za njega - rekao je Matt Damon (47) početkom prosinca.

Inače, holivudski glumac bio je jako povezan s ocem. Kako bi bio uz njega, Matt se nije pojavio niti na promociji filma 'Downsizing' u kojem igra glavnu ulogu. U listopadu nije otišao na dodjelu nagrada Britannia Award gdje je dobio nagradu Stanley Kubrick.

- Izgubio sam mnogo prijatelja zbog te okrutne bolesti, ali nikad nisam mislio da bi moj otac koji je trčao maraton mogao oboljeti - rekao je Matt svojedobno.

Foto: Simone Comi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Kent je često hvalio svog sina i isticao da je on dobar suprug i brižan otac. Inače, Damon je od 2005. godine u braku s Lucianom Barroso (42), a imaju kćeri Isabellu (11), Giu (18), Alexiu (9) i Stellu (7).

Inače, glumca u posljednjih nekoliko mjeseci javnost osuđuje zbog stava o seksualnom zlostavljanju u Hollywoodu.

- Ipak smatram da postoje 'nivoi' krivnje, nekako nije isto silovati dijete i pipkati kolegice na setu. I ne mogu do kraja osuditi kolege koji su žene 'isplatili', to bih i ja učinio. Nemojte me krivo shvatiti, nikada me nitko neće niti nije optužio za nešto, ali kad bi se takva lažna optužba dogodila ja bih isplatio određenu sumu novca kako ne bih riskirao film na kojem radim - rekao je Damon.