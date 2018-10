Teško stanje nakon prometne: Darko Lazić životno je ugrožen

Darku Laziću (27) stanje se pogoršalo, prenose srbijanski mediji. Naime, pjevaču su navodno otkazali bubrezi i jedno plućno krilo. Međutim, doktor iz KBC Zemun izjavio je da se takve stvari događaju.



- Pratimo stanje. I dalje je isto. Ima malih pomaka, ali kontroliramo i pratimo. Djelomično ste u pravu za bubrege, ali takve stvari se događaju - rekao je direktor KBC Zemun za 'Kurir'.

- On je i dalje u jako teškom stanju, životno je ugrožen. Nije bio vezan, vrtio se u automobilu, pa je cijelo tijelo proživjelo traume, E sada, em što postoji trauma, em što je napravio kontuzije i prijelome pa sada očekujemo reakcije organizma. On je tu na intenzivnoj, na aparatima za disanje, pratimo njegovo stanje iz minute u minutu i na osnovu toga vidjet ćemo što dalje. Dok ne dobijemo odgovor njegovog organizma, ne možemo davati nikakve druge prognoze, niti planirati bilo što - objašnjava Stojanović.

- Ljudi komentiraju svašta, a ne znaju medicinu. Još uvijek ne znamo kada će Darko imati operaciju. To sve zavisi od njegovog organizma i kada će reagirati. Ne možemo pričati ni o čemu dok to prvo ne vidimo. Ne bih se bavio prognozama, jer je to u ovakvoj situaciji nemoguće. Sad se očekuje reakcija organizma na tu traumu i tek tada ćemo znati što i kako. Kada bih imao moć predviđanja, dobio bih Nobelovu nagradu - završava Stojanović.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Darko je jučer doživio tešku prometnu nesreću u općini Pećinci u Srbiji te je na intenzivnoj njezi, pišu srpski mediji. Darko je sletio automobilom oko 8.40 s lokalnog puta Subotište-Brestač te se prevrnuo na krov. Policija je priopćila da je Lazić bio sam u automobilu, imao je 1,39 promila alkohola u krvi, a prema neslužbenim informacijama nije se vezao.