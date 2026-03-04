The Frajle s novom članicom rasplesale zagrebačku publiku

Sestre Jelena i Nevena Buča i Nataša Mihajlović - već su s prvim taktovima svojih hitova podigle na noge publiku u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Do kraja večeri granice između pozornice i gledališta potpuno su nestale; posljednji su redovi postali prvi, a omiljene Frajle našle su se među svojom publikom, dijeleći zajedno zagrljeni nevjerojatnu energiju i snažne emocije.

Na repertoaru ove glazbene večeri našli su se njihovi brojni hitovi, ali i legendarne obrade kojima Frajle svojim moćnim troglasjem daju posebnu draž kao i unikatne izvedbe čardaša. Upravo je takva specifična, nesvakidašnja glazbena kombinacija ove novosadske umjetnice vinula u zvjezdanu orbitu.

- Nama je bilo prekrasno, a vidimo da je tako bilo i publici. Mi se jednostavno obožavamo! Još uvijek smo pod dojmom svega što se dogodilo sinoć. Ovo za nas nije posao, već životni poziv i stalo nam je do toga da svaki čovjek s našeg koncerta izađe punog srca. Važno nam je svakoga tko je došao na naš koncert provesti kroz sve emocije i zajedno ih proživjeti. Bavimo se najljepšim poslom na svijetu - zabavljanjem ljudi. No, što se na našim nastupima točno dogodi između nas i publike, kakav je to magični spoj, mi ni nakon 17 godina to ne možemo objasniti - izjavile su ushićene glazbenice nakon nastupa.

Kao i svaki put dosad, The Frajle su priredile nekoliko iznenađenja za svoje vjerne obožavatelje, među kojima su bili posebni gosti - njihovi dragi prijatelji.

Prvo oduševljenje izazvala je velika zagrebačka glumica i pjevačica moćnog glasa Danijela Pintarić koja je zajedno s njima impresionirala raspjevanu dvoranu u izvedbi kultnog songa "Neka cijeli ovaj svijet" iz mjuzikla Jalta, Jalta, a nešto kasnije omiljenim Novosađankama na bini su se pridružila četiri zgodna mladića iz splitske grupe Cambi - Sandro Gerbec, Joško Tranfić, Marjan Slavica i Luka Čulić. Zagrljeni i privrženi međusobno, Frajle i Cambi nadglasavali su se s publikom u emotivnoj izvedbi pjesme "Ne diraj moju ljubav". Cijela dvorana pretvorila se u jedno veliko raspjevano srce.

Vrhunska izvedba i iskrene emocije pretvorile su ovaj koncert u jedinstveno glazbeno putovanje, prožeto snažnom povezanošću izvođača s publikom od prve do posljednje minute. Time je ovaj omiljeni regionalni ženski sastav još jednom potvrdio zašto su njihovi koncerti uvijek poseban doživljaj - prave male glazbene priče u kojima se spajaju profesionalnost, jedinstvena ženska energija i spontanost, a svaki nastup dodatno začine nekom glazbenom delikatesom.

Uoči ovog jubilarnog, 25. po redu velikog zagrebačkog koncerta na kojem su proslavile i 17. rođendan benda, The Frajle su najavile kako će ova večer biti "najglasnija i najemotivnija do sada". Imale su za to itekako poseban razlog, koji, na kraju, iako su planirale, nisu ni objavile jer ih je publika toliko spontano počela grliti, a one, jedna za drugom, počele plakati.

Suza je suzu stizala, ali pljesak i duge ovacije publike uz povike "hoćemo još", Frajle su čak četiri puta vraćale na bis. Dirnute ovakvim prijemom zagrebačke publike dugo su zajedno ostale zagrljene u back stageu.

Zbog osobnih razloga, Nataša Mihajlović se na dvije godine povlači iz grupe, a umjesto nje u Frajle dolazi poznata novosadska umjetnica, glumica i pjevačica Slavica Ljujić. A već od idućeg vikenda, Frajle nastavljaju s 'Boemskom turnejom' diljem regije i Europe.

- Iskreno se nadamo da ćemo stići u sve planirane gradove, a s ponosom najavljujemo i duet s jednom velikom regionalnom zvijezdom koji izlazi na proljeće, no još uvijek ne smijemo otkriti o kome se radi. Trenutačno smo u studiju i snimamo. Slavica je nova energija i netko tko odlično poznaje scenu. Veselimo se svim novim izazovima, a našu Natašu podržavamo u svemu i uvijek smo tu jedna za drugu. No, mi nastavljamo svoju planiranu turneju, publika nas zove sa svih strana - zaključile su emotivne sestre Buča.

Ove raspjevane dame uz zagrebački hram glazbe vežu neke od najdražih uspomena u bogatoj karijeri, no jednako se vesele svim dvoranama koje će tek napuniti. Datumi novih koncerata bit će objavljeni u narednim danima na njihovim društvenim mrežama. U Lisinski se, tradicionalno, namjeravaju vratiti ponovno već iduće godine.