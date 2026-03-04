Obavijesti

Show

Komentari 0
EMOTIVAN NASTUP

The Frajle s novom članicom rasplesale zagrebačku publiku

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
The Frajle s novom članicom rasplesale zagrebačku publiku
12
Foto: Jurica CvitaniÄ/Premier Media Group

Na repertoaru ove glazbene večeri našli su se njihovi brojni hitovi, ali i legendarne obrade kojima Frajle svojim moćnim troglasjem daju posebnu draž kao i unikatne izvedbe čardaša

Admiral

Sestre Jelena i Nevena Buča i Nataša Mihajlović - već su s prvim taktovima svojih hitova podigle na noge publiku u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Do kraja večeri granice između pozornice i gledališta potpuno su nestale; posljednji su redovi postali prvi, a omiljene Frajle našle su se među svojom publikom, dijeleći zajedno zagrljeni nevjerojatnu energiju i snažne emocije. 

Na repertoaru ove glazbene večeri našli su se njihovi brojni hitovi, ali i legendarne obrade kojima Frajle svojim moćnim troglasjem daju posebnu draž kao i unikatne izvedbe čardaša. Upravo je takva specifična, nesvakidašnja glazbena kombinacija ove novosadske umjetnice vinula u zvjezdanu orbitu.

Foto: Jurica CvitaniÄ/Premier Media Group

- Nama je bilo prekrasno, a vidimo da je tako bilo i publici. Mi se jednostavno obožavamo! Još uvijek smo pod dojmom svega što se dogodilo sinoć. Ovo za nas nije posao, već životni poziv i stalo nam je do toga da svaki čovjek s našeg koncerta izađe punog srca. Važno nam je svakoga tko je došao na naš koncert provesti kroz sve emocije i zajedno ih proživjeti. Bavimo se najljepšim poslom na svijetu - zabavljanjem ljudi. No, što se na našim nastupima točno dogodi između nas i publike, kakav je to magični spoj, mi ni nakon 17 godina to ne možemo objasniti - izjavile su ushićene glazbenice nakon nastupa.

Kao i svaki put dosad, The Frajle su priredile nekoliko iznenađenja za svoje vjerne obožavatelje, među kojima su bili posebni gosti - njihovi dragi prijatelji. 

Foto: Jurica CvitaniÄ/Premier Media Group

Prvo oduševljenje izazvala je velika zagrebačka glumica i pjevačica moćnog glasa Danijela Pintarić koja je zajedno s njima impresionirala raspjevanu dvoranu u izvedbi kultnog songa "Neka cijeli ovaj svijet" iz mjuzikla Jalta, Jalta, a nešto kasnije omiljenim Novosađankama na bini su se pridružila četiri zgodna mladića iz splitske grupe Cambi - Sandro Gerbec, Joško Tranfić, Marjan Slavica i Luka Čulić. Zagrljeni i privrženi međusobno, Frajle i Cambi nadglasavali su se s publikom u emotivnoj izvedbi pjesme "Ne diraj moju ljubav". Cijela dvorana pretvorila se u jedno veliko raspjevano srce. 

Foto: Jurica CvitaniÄ/Premier Media Group

Vrhunska izvedba i iskrene emocije pretvorile su ovaj koncert u jedinstveno glazbeno putovanje, prožeto snažnom povezanošću izvođača s publikom od prve do posljednje minute. Time je ovaj omiljeni regionalni ženski sastav još jednom potvrdio zašto su njihovi koncerti uvijek poseban doživljaj - prave male glazbene priče u kojima se spajaju profesionalnost, jedinstvena ženska energija i spontanost, a svaki nastup dodatno začine nekom glazbenom delikatesom. 

Foto: Jurica CvitaniÄ/Premier Media Group

Uoči ovog jubilarnog, 25. po redu velikog zagrebačkog koncerta na kojem su proslavile i 17. rođendan benda, The Frajle su najavile kako će ova večer biti "najglasnija i najemotivnija do sada". Imale su za to itekako poseban razlog, koji, na kraju, iako su planirale, nisu ni objavile jer ih je publika toliko spontano počela grliti, a one, jedna za drugom, počele plakati.

Foto: Jurica CvitaniÄ/Premier Media Group

Suza je suzu stizala, ali pljesak i duge ovacije publike uz povike "hoćemo još", Frajle su čak četiri puta vraćale na bis. Dirnute ovakvim prijemom zagrebačke publike dugo su zajedno ostale zagrljene u back stageu. 

Foto: Jurica CvitaniÄ/Premier Media Group

Zbog osobnih razloga, Nataša Mihajlović se na dvije godine povlači iz grupe, a umjesto nje u Frajle dolazi poznata novosadska umjetnica, glumica i pjevačica Slavica Ljujić. A već od idućeg vikenda, Frajle nastavljaju s 'Boemskom turnejom' diljem regije i Europe.  

- Iskreno se nadamo da ćemo stići u sve planirane gradove, a s ponosom najavljujemo i duet s jednom velikom regionalnom zvijezdom koji izlazi na proljeće, no još uvijek ne smijemo otkriti o kome se radi. Trenutačno smo u studiju i snimamo. Slavica je nova energija i netko tko odlično poznaje scenu. Veselimo se svim novim izazovima, a našu Natašu podržavamo u svemu i uvijek smo tu jedna za drugu. No, mi nastavljamo svoju planiranu turneju, publika nas zove sa svih strana - zaključile su emotivne sestre Buča.

Foto: Jurica CvitaniÄ/Premier Media Group

Ove raspjevane dame uz zagrebački hram glazbe vežu neke od najdražih uspomena u bogatoj karijeri, no jednako se vesele svim dvoranama koje će tek napuniti. Datumi novih koncerata bit će objavljeni u narednim danima na njihovim društvenim mrežama. U Lisinski se, tradicionalno, namjeravaju vratiti ponovno već iduće godine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...
OBLINE NA IZVOL'TE

FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...

Mankeneka je nosila reviju na Tjednu mode u Milanu, a nakon toga je pokazala potpuno golu guzu i grudi. Na stražnjici su se vidjeli obrisi tangica koje je nosila
FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'

Britanska manekenka Kelly Brook, poznata po 'najsavršenijem tijelu na svijetu', pobjegla je na romantični odmor na Jamajku sa svojim suprugom Jeremyjem Parisijem. U utorak se pohvalila nizom fotografija koje oduzimaju dah, a otkrivaju i da par uživa u raskošnom okruženju resorta s pet zvjezdica
FOTO Antea Šapina je htjela postati Miss Zagreba: Ovako voli pozirati na Instagramu
TRENIRA U TERETANI

FOTO Antea Šapina je htjela postati Miss Zagreba: Ovako voli pozirati na Instagramu

Bivša natjecateljica izbora ljepote aktivna je na društvenim mrežama na kojima redovno dijeli svoje fotke iz privatnog života. Prošlog je vikenda šetala po pisti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026