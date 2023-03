'The Last of Us' ruši rekorde: Više od 8 milijuna ljudi gledalo finale serije umjesto Oscara...

HBO serija 'The Last of Us' oborila je rekorde gledanosti. Finale serije gledalo je više od 8.2 milijuna ljudi i to za vrijeme trajanja Oscara. Premijernu epizodu serije gledalo je 4.7 milijuna ljudi, što pokazuje da se broj ljudi udvostručio.

Foto: YouTube/screenshot

Serija 'The Last of Us' je u početku po rezultatima gledanosti zaostajala za serijom 'Kuća Zmaja'.

Ipak, kasnije je stekla više od 30 milijuna gledatelja po epizodi, čime je prestigla i 'Igru prijestolja'. Također, gledanost 'The Last of Us-a' porasla je za 75% tijekom prve sezone.

Foto: HBO

Serija je nastala po istoimenoj PlayStation igrici iz 2013. godine. Radnja se odvija 20 godina nakon nestanka moderne civilizacije te prati kriminalca Joela (Pedro Pascal), koji mora prokrijumčariti tinejdžericu Ellie (Bella Ramsey) iz karantene.

Najčitaniji članci