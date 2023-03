Kraj serije 'Last Of Us' šokirao je gledatelje! Producenti: 'Druga sezona neće biti kopija igrice'

Prva sezona serije 'The Last of Us' je završila s 9. epizodom, a obožavatelji već nestrpljivo čekaju i najavljenu drugu sezonu. Ubrzo nakon izlaska posljednje epizode, fanovi su podijelili svoje komentare i kritike na društvenim mrežama.

Epizoda je započela s vraćanjem u Ellienu prošlost, točnije na dan njezinog rođenja pa se konačno otkrilo kako je ona imuna na bakterije. Otkrili su i vezu između Marlene, vođe 'Krijesnica' i Elliene majke. Gledali smo Joelov i Ellien put do bolnice gdje su saznali da postoji lijek za spas čovječanstva, ali i visoku cijenu koja dolazi s tim.

Dirljiv je bio i dijalog Joela i Ellie na kraju.

Nekima se kraj posljednje epizode prve sezone svidio, a neki su pomislili da je malo previše.

Brojni fanovi komentirali su kako se jasno moglo vidjeti da je Joelova odluka bila jako teška, a svidjelo im se i to kako je njegov lik 'kompliciran'.

Isto tako, otkrili su kako im se serija svidjela jer je kroz sve epizode ostala realistična i nije odmicala daleko od video igrice.

- 'Last of Us' recenzija: 9/10 - sjajna priča koju treba završiti. Žao mi je samo što nije bilo toliko 'zaraženih' scena, ali su žirafe bile zakon. Joel je apsolutna životinja! Jedva čekam drugu sezonu - napisao je jedan.

- Odvojite nekoliko trenutaka i cijenite način na koji Joel gleda Ellie u 'The Last of Us'. To je njegova kći. Vrijeme nije izliječilo njegove rane, ali ona je - dodao je drugi.

- Počela sam plakati otprilike 13 puta dok sam gledala finale 'Last of Us'. Ellie je stvarno cijeli svijet za Joela - ona je pokušavala spasiti cijeli svijet, ali on je pokušavao spasiti svoj - napisala je gledateljica.

- Volio bih da je epizoda bila duža, ali ovo je skoro pa savršena adaptacije završetka video igrice. Pedro i Bella savršeno su odglumili. Sve u svemu, predobro finale - glasio je jedan komentar.

- Pogledao sam devetu epizodu 'The Last of Us' ponovno. Ovo je bez sumnje najbolja epizoda na televiziji ikad. Bella Ramsey zaslužuje sve nagrade, za koje se nadam da će biti nominirana - govori gledatelj.

S druge strane, postoje i oni kojima se završetak nije svidio.

Podijelili su kako se nije mogla vidjeti težina donošenja odluke kod Joela te da je sve izgledalo vrlo jednostavno. Neki su kritizirali i sličnosti sa video igricom te rekli kako serija nije uspješno prikazala sve što se događalo u igrici.

- Deveta epizoda 'The Last og Us' me razljutila i više mi se ne sviđa glavni lik. Što je ovo? - napisao je gledatelj.

Producenti serije su na konferenciji za medije pričali o drugoj sezoni, a rekli su kako će biti drugačija od prve sezone. Isto tako, kroz njihov govor se počelo nagađati da će priča iz nastavka igrice 'The Last of Us' biti podijeljena na dvije sezone.

- Druga sezona će biti drugačija, kao što je i ova sezona drugačija od igre. Ponekad će to biti bitno drugačije, ponekad neke sitnice ali biti će drugačije sigurno. Biti će svoja. Neće biti kopija igre, nego serija koju Neil i ja želimo napraviti - izjavio je Craig Mazin, jedan od producenata.

